Влад Кадони осудил Ольгу и Алену Рапунцелей за манипуляции и скандалы





Пока Ольга и Алена Рапунцель пытаются любыми способами добиться поддержки со стороны коллег и поклонников, последние осуждают девушек, как и телеведущие. Так, Влад Кадони не понимает, как Ольга Рапунцель собирается заручиться поддержкой, если постоянно ссорится с коллегами по реалити-шоу и плетет интриги против них.Телеведущий даже поинтересовался, не слышит ли Ольга Рапунцель голоса в своей голове. Если это так, поинтересовался экс-участник реалити, очень интересно, что они ей говорят. Учитывая, что Нелли Ермолаева в соцсети рассекретила интересное положение Майи Донцовой, победа уходит у Рапунцель прямо из-под носа.