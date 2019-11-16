Влад Кадони осудил Ольгу и Алену Рапунцелей за манипуляции и скандалы
На проекте "Дом-2" продолжается конкурс "Человек года", в котором уже наметились явные фавориты. Ольга Рапунцель призналась, что беременна во второй раз, но внезапно появилась новость, что Майя Донцова также ждет ребенка. Предвкушая новые интриги, телеведущий Влад Кадони практически сорвался на Рапунцель-старшую, осудив ее за ссоры и манипуляции.
Пока Ольга и Алена Рапунцель пытаются любыми способами добиться поддержки со стороны коллег и поклонников, последние осуждают девушек, как и телеведущие. Так, Влад Кадони не понимает, как Ольга Рапунцель собирается заручиться поддержкой, если постоянно ссорится с коллегами по реалити-шоу и плетет интриги против них.
Телеведущий даже поинтересовался, не слышит ли Ольга Рапунцель голоса в своей голове. Если это так, поинтересовался экс-участник реалити, очень интересно, что они ей говорят. Учитывая, что Нелли Ермолаева в соцсети рассекретила интересное положение Майи Донцовой, победа уходит у Рапунцель прямо из-под носа.
Пока Ольга и Алена Рапунцель пытаются любыми способами добиться поддержки со стороны коллег и поклонников, последние осуждают девушек, как и телеведущие. Так, Влад Кадони не понимает, как Ольга Рапунцель собирается заручиться поддержкой, если постоянно ссорится с коллегами по реалити-шоу и плетет интриги против них.
Телеведущий даже поинтересовался, не слышит ли Ольга Рапунцель голоса в своей голове. Если это так, поинтересовался экс-участник реалити, очень интересно, что они ей говорят. Учитывая, что Нелли Ермолаева в соцсети рассекретила интересное положение Майи Донцовой, победа уходит у Рапунцель прямо из-под носа.