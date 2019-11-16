Экономисты назвали покупки, делающие россиян беднее





Михаил Дмитриев, являющийся главой партнерства «Новый экономический рост», рассказал о том, что бедность некоторых россиян связана с их неправильным отношением к деньгам. По словам экономиста, очень часто люди делают свои небольшие доходы еще более незначительными постоянными кредитами. Последние чаще всего берут для покупки автомобилей, дорогой домашней техники, смартфонов, компьютеров и даже одежды.Все это приводит к тому, что у россиян остается меньше денег на повседневные траты, но больше всего это сказывается на питании людей. По словам экономистов, их удивил один интересный статистический факт. Они сравнивали разрывы между богатыми и бедными по определенным группам товаров. Самая большая разница оказалась в категориях еды и одежды, тогда как наиболее слабые отличия были зафиксированы в группах смартфоны, автомобили и домашняя техника.Именно поэтому эксперты посоветовали людям более серьезно относиться к дорогим покупкам, не являющимся для них необходимыми, и избегать их. Специалисты уверены, что это позволит россиянам высвободить дополнительные ресурсы, которые можно будет потратить на полноценное питание и лечение.