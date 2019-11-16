Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в остросюжетной драме о самом себе

Студия Lionsgate сумела перехватить у двух конкурентов оригинальный проект, не имеющий аналогов в мире кино. Сюжет остросюжетной драмы «Невыносимая ноша огромного таланта», которую планирует экранизировать компания, основан на сценарии, написанном в качестве резюме, и не предполагавшем создание киноверсии. Дело в том, что в центре теперь уже будущей картины - приключения Николаса Кейджа, точнее его современной версии и прототипа из 90-х.По сценарию, который создали Том Гормикэн и Кевин Эттен, главный герой изо всех сил пытается реабилитировать свою карьеру, практически похороненную съемками в малобюджетных низкосортных фильмах, снявшись у Тарантино. Кроме того, экранный Николас Кейдж имеет проблемы с дочкой-подростком и серьезные финансовые трудности, которые вынуждают его ввязаться в рискованную авантюру. Актер соглашается за круглую сумму появиться на мероприятии, организованном мексиканским миллиардером, что позже выливается в череду неприятностей и неожиданных сюжетных поворотов.Идея пригласить на роль Николаса Кейджа в фильме «Невыносимая ноша огромного таланта» самого Николаса Кейджа возникла спонтанно, и никто особенно и не надеялся, что подобный сценарий заинтересует актера. Однако звезда «Призрачного гонщика» с энтузиазмом воспринял оригинальную идею. К тому же на данный момент интерес публики и работников киноиндустрии к проекту настолько высок, что это может обернуться для Кейджа солидным гонораром и новым пиком популярности. Поэтому переговоры об экранизации сценария между артистом и студией уже перешли в финальную фазу и в скором времени ожидается официальное заявление о том, когда планируется начало съемок.