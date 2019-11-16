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Названа пятерка самых мощных и дешевых авто гольф-класса в России

Экспертами названа пятерка самых мощных и дешевых автомобилей гольф-класса, доступных на рынке России. Наиболее бюджетный представитель этого рейтинга обойдется покупателю в 1 млн 205 тысяч рублей, а дорогой – в 1 млн 277 тысяч.
Названа пятерка самых мощных и дешевых авто гольф-класса в России

Открывает список Kia Cerato в комплектации Comfort. Модель оснащена 2,0-литровым двигателем, выдающим 150 лошадиных сил. Мотор работает вместе автоматической коробкой на 6 скоростей. «Сотню» авто набирает за 9,8 секунды. Цена автомобиля – 1 млн 205 тысяч рублей. Дальше эксперты расположили Skoda Octavia Active. Машина оснащена 6-диапазонной «механикой». Модель разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды. Стоимость – 1 млн 206 тысяч рублей.

Следующее место в пятерке занимает Hyundai Elantra Active за 1 млн 235 тысяч рублей. За эти деньги покупатель получит 2,0-литровую силовую установку, выдающую 150 лошадиных сил. Мотор работает вместе с механической коробкой на 6 передач. Разгон до «сотни» занимает 8,8 секунды.

Эксперты обратили внимание и на Citroen C4 Feel Edition. Автомобиль располагает 1,6-литровым 150-сильным двигателем, работающим вместе с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель разгоняется до 100 км/ч за 8,1 секунды. Замыкает список Peugeot 408 Allure, продающийся в России за 1 млн 277 тысяч рублей. Автомобиль имеет тот же двигатель и трансмиссию, что и C4 Feel Edition. Разгон до сотни у этого автомобиля занимает 8,1 секунды.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:39

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