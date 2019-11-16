В Сети появились первые изображения новой российской огнеметной системы
В Сети обнародованы первые изображения новой огнеметной системы российского производства, которая монтируется на базу “Урала”. Патент пусковой установки недавно появился в открытом доступе.
Эксперты считают, что под упоминаемой в заявке установкой упоминается ТОС-2 или тяжелая огнеметная система “Тосочка”. Данная разработка имеет массу преимуществ над аналогичными платформами, в частности, она предоставит возможность повысить проходимость. Благодаря наличию встроенного кранового оборудования она сможет в автоматическом режиме пополнять боекомплект.
Как передает “Слово и Дело”, “Тосочка” должна быть анонсирована в Москве на военном параде в честь дня Победы в 2020 году. На данный момент РФ выступает единственным государством, где налажено производство подобной техники.
Эксперты считают, что под упоминаемой в заявке установкой упоминается ТОС-2 или тяжелая огнеметная система “Тосочка”. Данная разработка имеет массу преимуществ над аналогичными платформами, в частности, она предоставит возможность повысить проходимость. Благодаря наличию встроенного кранового оборудования она сможет в автоматическом режиме пополнять боекомплект.
Как передает “Слово и Дело”, “Тосочка” должна быть анонсирована в Москве на военном параде в честь дня Победы в 2020 году. На данный момент РФ выступает единственным государством, где налажено производство подобной техники.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:02