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Ученые рассказали о пользе сладостей для организма

Ученые назвали десерты, употребление которых благоприятно сказывается на здоровье. Также специалисты рассказали о пользе для организма некоторых натуральных сладостей.

О том, как много вреда организму приносит большое количество сладкого в рационе, было написано уже бесчисленное количество статей, основанных на множестве проведенных специалистами экспериментов и тестов. Эксперты давно доказали, что сладкоежкам их рацион может обернуться разрушением зубов, проблемами с кожей, ожирением, сахарным диабетом и прочими заболеваниями. Это, бесспорно, правда, однако стоит помнить, что употребление содержащих глюкозу продуктов в небольших дозах способно приносить также и пользу.

Кондитерские изделия являются хорошим источником энергии, из-за высокого содержания глюкозы, и радости, так как стимулируют выработку организмом гормона серотонина. Натуральный мармелад является отличным источником пектина, который уменьшает количество «вредного» холестерина, а мед полезен для здоровья ударной дозой магния, марганца и железа. Мороженое насыщает организм животными белками, шоколад улучшает кроветворение, а халва с арахисом стимулирует обменные процессы и налаживает работу кишечника. Также сладости способны оказывать благотворное влияние на гормональный фон у женщин.

Однако, несмотря на неоспоримую пользу некоторых десертов и натуральных сладостей, ученые отмечают, что их количество в рационе должно быть небольшим. Это поможет получить от продуктов необходимую пользу, но при этом не стать жертвой их вредных свойств и повышенной калорийности.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:00

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