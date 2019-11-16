Ученые рассказали о пользе сладостей для организма





О том, как много вреда организму приносит большое количество сладкого в рационе, было написано уже бесчисленное количество статей, основанных на множестве проведенных специалистами экспериментов и тестов. Эксперты давно доказали, что сладкоежкам их рацион может обернуться разрушением зубов, проблемами с кожей, ожирением, сахарным диабетом и прочими заболеваниями. Это, бесспорно, правда, однако стоит помнить, что употребление содержащих глюкозу продуктов в небольших дозах способно приносить также и пользу.Кондитерские изделия являются хорошим источником энергии, из-за высокого содержания глюкозы, и радости, так как стимулируют выработку организмом гормона серотонина. Натуральный мармелад является отличным источником пектина, который уменьшает количество «вредного» холестерина, а мед полезен для здоровья ударной дозой магния, марганца и железа. Мороженое насыщает организм животными белками, шоколад улучшает кроветворение, а халва с арахисом стимулирует обменные процессы и налаживает работу кишечника. Также сладости способны оказывать благотворное влияние на гормональный фон у женщин.Однако, несмотря на неоспоримую пользу некоторых десертов и натуральных сладостей, ученые отмечают, что их количество в рационе должно быть небольшим. Это поможет получить от продуктов необходимую пользу, но при этом не стать жертвой их вредных свойств и повышенной калорийности.