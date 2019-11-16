Экс-избранник Ксении Бородиной политолог Никита Исаев скончался в поезде в компании своей девушки





Никите Исаеву был 41 год, он занимал должность директора Института актуальной экономики. Недалеко от Тулы в момент поездки на поезде у него произошел сердечный приступ, как констатировали медики, у мужчины была острая сердечная недостаточность. За свою жизнь политик успел основать спортивное реалити-шоу «Футбольная академия» и Молодежную школу бизнеса, выступал на многих политических ток-шоу.В 2006 году у политика был непродолжительный роман со звездой проекта "Дом-2" Ксенией Бородиной. Пара вскоре распалась, но причины расставания озвучивать не стала. После этого Исаев женился, воспитывал двоих детей, но затем брак распался. Нынешней избранницей политика стала его пресс-секретарь Алина Жестовская, именно она была с ним в момент приступа.