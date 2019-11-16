В Австрии служебные овчарки загрызли военного кинолога





31-летний сержант вооруженных сил Австрии с 2017 года работал с собаками на территории военной части, расположенной недалеко от Вены. В один день кинолог пришел на работу и увидел, что по территории объекта бегают две бельгийские овчарки, которые должны были сидеть в вольерах. Военный решил словить их, однако в этот момент они накинулись на него и загрызли до смерти.Позже стало известно, что одна из собак уже в полной мере прошла курс дрессировки и была готова нести службу, тогда как вторая только должна была пройти соответствующее обучение. Причины такого поведения бельгийских овчарок, а также ответ на вопрос, почему они свободно бегали по территории военного объекта, сейчас выясняются руководством части.Президент Австрии выступил со специальным заявлением и выразил соболезнование родственникам погибшего военного.Напомним, в последнее время порода бельгийская овчарка стала крайне популярной. Повышенный спрос на этих собак связан с тем, что они участвовали в ликвидации главы «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади, эта террористическая организация является запрещенной в РФ по решению Верховного Суда.