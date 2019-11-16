Во Вьетнаме дети использовали мертвую змею в качестве скакалки





На одном из YouTube-каналов появилось видео, которое запросто может шокировать тех, кто страдает герпетофобией. В тридцатисекундном ролике, снятом в одной из деревень Вьетнама, запечатлено как местные дети играют с мертвой рептилией. Пятеро малышей за неимением скакалки, или же просто из соображений разнообразия, решили использовать в качестве спортивного снаряда полутораметровую змею.Двое ребят держат рептилию за голову и хвост, а одна из девочек прыгает через нее, как через скакалку. Всего в экстремальном развлечении, судя по тому, что можно увидеть в ролике, задействовано трое мальчиков и двое девочек. В роли оператора, скорее всего, выступает кто-то постарше.Во Вьетнаме проживает порядка 186 видов змей, 37 из которых ядовиты. При таком количестве рептилий на территории страны местные жители не воспринимают их как что-то из ряда вон выходящее, и даже дети относятся к хладнокровным более, чем спокойно. Поэтому не удивительно, что мальчики и девочки, изображенные на видео, решили вопрос нехватки игрушек с помощью того, чего во Вьетнаме хватает с избытком.