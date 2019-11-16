В Сети вспомнили про самую быструю Lada Samara T3





Разработкой Lada Samara T3 занимался не сам производитель, а его партнеры. Французские дилеры отечественного бренда взяли на себя ответственность превратить обычную «Восьмерку» в автомобиль, готовый к ралли. Под капотом модели оказался 3,6-литровый двигатель, генерирующий 400 лошадиных сил. Мотор, трансмиссия и подвеска авто досталась от легендарного спорткара Porsche 959.Самая быстрая Lada Samara T3 выделялась не только скоростью, но и дорожным просветом. Спереди клиренс автомобиля равнялся 300 мм, а сзади – 330. Все это позволяло этой «Восьмерке» на равных бороться за победу в «Париж-Дакаре» 1990 года, тогда автомобиль финишировал седьмым. Максимальная скорость модели составляла 220 км/ч. «Карьеру» машина закончила в 1993 году, в последней гонке она заняла 6 место.Сейчас Lada Samara T3 находится в тольяттинском музее «АвтоВАЗ» и представляет собой один из главных экспонатов. Любой желающий может выкупить спортивную «Восьмерку», однако ее цена является очень высокой – 9,5 млн рублей. За эти деньги покупатель получит не только мощный двигатель и высокий дорожный просвет, но и корпус, выполненный из легких материалов, из-за чего он кажется невесомым.