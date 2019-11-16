В Лондоне злоумышленники попытались украсть две картины Рембрандта





В ночь с 13 на 14 ноября была предпринята попытка ограбления Даличской галереи в столице Великобритании, где проходила выставка картин Рембрандта. Неустановленные грабители попытались выкрасть две работы художника, однако во время их проникновения в здание включилась сигнализация. Прибывшие на место полицейские спугнули воров, и те бросились бежать. Один из правоохранителей попытался остановить правонарушителя, однако тот брызнул ему в глаза неизвестным веществом и скрылся.В ходе осмотра Даличской галереи пропавшие картины Рембрандта были найдены, грабители попытались спрятать их в здании, где проходило мероприятие. Сейчас выставка закрыта, так как лондонская полиция проводит расследование. После его завершения работа выставки должна возобновиться.Все в Даличской галереи Лондона было представлено 35 работа Рембрандта, включая «Ужин в Эммаусе», «Девушка, купающаяся в реке» и другие. Все эти картины принадлежат разным музеям с мировым именем, поэтому собрать их вместе было достаточно сложной задачей. Полиция отказывается называть работы, которые пытались украсть грабители.