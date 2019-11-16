Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля





В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем. Не все эксперты согласны с правильностью такого подхода и отмечают, что дать мотору поработать перед движением все-таки необходимо. При это они обращают внимание на то, что этим процессом не стоит увлекаться.Прогревать автомобиль зимой нужно по двум причинам – для поднятия температуры мотора и масла до необходимых показателей, а также чтобы дождаться снижения оборотов с повышенных до холостых. После этого можно смело трогаться, главное - первое время несильно нагружать силовую установку и дать ей поработать во время плавного движения в течение 10-15 минут.Если же речь идет о температурах около минус 30 градусов по Цельсию – тогда прогревать двигатель действительно стоит. В таких ситуациях нужно уделить этому больше времени, ведь активная работа после подобных минусовых показателей способна серьезно сказаться на состоянии мотора. Также эксперты отметили, что прогревать бензиновую силовую установку нужно заранее, а дизельную – в большей степени во время движения.