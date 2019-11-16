Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля
Споры насчет того, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля ведутся ежегодно, однако даже опытные автомобилисты не могут дать точного ответа. Эксперты рассказали об основных правилах начала поездки в холодное время года.
В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем. Не все эксперты согласны с правильностью такого подхода и отмечают, что дать мотору поработать перед движением все-таки необходимо. При это они обращают внимание на то, что этим процессом не стоит увлекаться.
Прогревать автомобиль зимой нужно по двум причинам – для поднятия температуры мотора и масла до необходимых показателей, а также чтобы дождаться снижения оборотов с повышенных до холостых. После этого можно смело трогаться, главное - первое время несильно нагружать силовую установку и дать ей поработать во время плавного движения в течение 10-15 минут.
Если же речь идет о температурах около минус 30 градусов по Цельсию – тогда прогревать двигатель действительно стоит. В таких ситуациях нужно уделить этому больше времени, ведь активная работа после подобных минусовых показателей способна серьезно сказаться на состоянии мотора. Также эксперты отметили, что прогревать бензиновую силовую установку нужно заранее, а дизельную – в большей степени во время движения.
В инструкциях многих современных автомобилей сказано, что прогревать двигатель зимой нет необходимости, так как электроника машины способна сама решить все проблемы, связанные с простоем. Не все эксперты согласны с правильностью такого подхода и отмечают, что дать мотору поработать перед движением все-таки необходимо. При это они обращают внимание на то, что этим процессом не стоит увлекаться.
Прогревать автомобиль зимой нужно по двум причинам – для поднятия температуры мотора и масла до необходимых показателей, а также чтобы дождаться снижения оборотов с повышенных до холостых. После этого можно смело трогаться, главное - первое время несильно нагружать силовую установку и дать ей поработать во время плавного движения в течение 10-15 минут.
Если же речь идет о температурах около минус 30 градусов по Цельсию – тогда прогревать двигатель действительно стоит. В таких ситуациях нужно уделить этому больше времени, ведь активная работа после подобных минусовых показателей способна серьезно сказаться на состоянии мотора. Также эксперты отметили, что прогревать бензиновую силовую установку нужно заранее, а дизельную – в большей степени во время движения.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:01