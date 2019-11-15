Honda планирует представить гибридный кроссовер CR-V Hybrid





Сообщается, что новинка должна поступить в продажу уже весной следующего года. Более того, как следует из сообщения пресс-службы производителя, грядущий дебютант станет первым гибридным кроссовером марки, который будет доступен на американском автомобильном рынке. Благодаря оснащению инновационной гибридной установкой, в состав которой включены электромотор и бензиновый двигатель, модель обеспечит сокращенный вдвое расход топлива при движении в городском трафике в сравнении со своей же бензиновой версией. Серийное производство новинки компания планирует наладить на мощностях своего американского завода в Индиане. Примечательно, что Honda CR-V Hybrid станет уже третьем автомобилем марки с электродвигателем. Ранее в таких версиях уже вышли седан Accord и лифтбэк Insight.Стоит также отметить, что кроме гибридной модификации модель CR-V 2020 года предложит также немало технических и дизайнерских переработок. Автомобиль обзавелся измененным экстерьером, новыми элементами в оформлении интерьера, экономичный 1,5-литровый двигатель с нагнетателем, который будет покупателям уже в самой недорогой базовой комплектации. Корме того, появится в новинке также и расширенный пакет вспомогательных систем, предназначенных для облегчения управления и обеспечения безопасности.