АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд поставила виниры за миллион рублей

Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд, как и практически все девушки на реалити-шоу, воспользовалась возможностью преобразить свою внешность за деньги организаторов. Девушка призналась, что поставила виниры, за которые заплатила миллион рублей.
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд поставила виниры за миллион рублей

Как известно, участницы проекта "Дом-2" часто прибегают к помощи пластических хирургов, меняя в своей внешности недостатки. Практически все ложатся под нож, чтобы увеличить грудь или исправить нос, Анастасия Голд тоже не стала исключением. Звезда призналась, что недавно получила от организаторов миллион рублей, за то, что якобы встречалась с топовым участником реалити-шоу.

Полученные деньги Анастасия Голд поспешила потратить на собственную внешность, а в частности, поставила виниры, чем очень довольна.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Honda планирует представить гибридный кроссовер CR-V…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд поставила виниры за миллион…
Тимур Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное…
Google запустила бесплатного «убийцу…
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева пожаловалась, что сильно располнела в…
Том Фелтон не верит в воссоединение каста «Гарри Поттера» для съемок «Проклятого…
Телеведущий Андрей Малахов побывал на концерте Ольги Бузовой в…
Телеведущий Влад Кадони выругал "бабский" коллектив проекта…
Apple объявила войну приложениям для…
В России появились две новые версии Mercedes…
Сексолог Инна Чудинова: "Ксения Собчак пожалеет о браке с Константином…
В Японии обнаружена окаменелость примитивной птицы Fukuipteryx…
Яна Рудковская высказалась об «изменах» Евгения…
Беременная звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на…
В Сети появился компромат на Виктора Трифоненкова, пришедшего на "Дом-2" к Алене…
В московском трамвае мужчина избил беременную женщину до потери…
В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Розалии Райсон до применения уколов…
Продюсеры запретили Тейлор Свифт исполнять её старые…
Lenovo представила гибкий ноутбук-планшет ThinkPad…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев бросился к Илье Яббарову с поцелуями и объятьями ради…
Ольга и Дмитрий Дмитренко: «Вторую беременность мы не…
Алёна Рапунцель считает детей весомым аргументом для победы в конкурсе "Человек…
«Могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил»: Матильда Шнурова рассказала об отношениях с бывшим…
Назван ТОП-5 самых необычных внедорожников 2019…
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова расплакалась из-за предательства Анастасии…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорился с Дмитрием…
Психолог рассказала, как пережить безответную…
«Глаза о многом говорят»: Светлана Лобода удивилась переменам в лице Меган…
Политолог рассказал о посредниках между политиками и…
Россия может стать первым рынком для потенциального бестселлера…
«Это настоящий восторг»: Кристиан Бэйл рассказал о съемках в фильме «Ford против…
Работники офисов чувствуют себя неуютно на открытых…
«Кто знает, как с ней поступят»: Дмитрий Колдун хотел выкупить свою куртку на сайте по продаже…
Ученые разработали вакцину от аллергии на…
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались заполнены обычным…
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
Сергей Нетиевский из «Уральских пельменей» прокомментировал новые обвинения от бывших…
Hyundai запатентовала в России новый флагманский кроссовер…
Девид Бекхэм с детьми переехал от…
Названы предметы быта, провоцирующие развитие…
Просмотреть все новости