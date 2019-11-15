Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд поставила виниры за миллион рублей





Как известно, участницы проекта "Дом-2" часто прибегают к помощи пластических хирургов, меняя в своей внешности недостатки. Практически все ложатся под нож, чтобы увеличить грудь или исправить нос, Анастасия Голд тоже не стала исключением. Звезда призналась, что недавно получила от организаторов миллион рублей, за то, что якобы встречалась с топовым участником реалити-шоу.Полученные деньги Анастасия Голд поспешила потратить на собственную внешность, а в частности, поставила виниры, чем очень довольна.