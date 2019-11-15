Google запустила бесплатного «убийцу СМС»





Google развернула поэтапное внедрение самого нового стандарта передачи сообщений между пользователями, который призван стать полноценной заменой SMS. Поддержка сообщений стандарта RCS появилась в фирменной мобильной платформе Android в строенном в нее приложении для сообщений. С минувшего четверга все пользователи Android-смартфонов в США получили бесплатный доступ к этой технологии. Ранее данный тип сообщений поддерживался лишь на уровне крупнейших телеком-гигантов, которым принадлежат популярные операторы связи, но из-за несогласованности различных версий данного стандарта его потребительская реализация постоянно тормозилось.Особенности этой технологии позволили «корпорации добра» самостоятельно развернуть ее использование без участия операторов связи.