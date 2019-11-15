Google запустила бесплатного «убийцу СМС»
Пока американские телекоммуникационные компании объединяются для разработки унифицированного приложения-мессенджера, который поддерживал бы новую технологию отправки сообщений RCS вместо устаревающего SMS, корпорация Google предлагает эту возможность бесплатно. Теперь все желающие могут воспользоваться «убийцей СМС» - фирменным RCS-мессенджером от компании.
Google развернула поэтапное внедрение самого нового стандарта передачи сообщений между пользователями, который призван стать полноценной заменой SMS. Поддержка сообщений стандарта RCS появилась в фирменной мобильной платформе Android в строенном в нее приложении для сообщений. С минувшего четверга все пользователи Android-смартфонов в США получили бесплатный доступ к этой технологии. Ранее данный тип сообщений поддерживался лишь на уровне крупнейших телеком-гигантов, которым принадлежат популярные операторы связи, но из-за несогласованности различных версий данного стандарта его потребительская реализация постоянно тормозилось.
Особенности этой технологии позволили «корпорации добра» самостоятельно развернуть ее использование без участия операторов связи.
Google развернула поэтапное внедрение самого нового стандарта передачи сообщений между пользователями, который призван стать полноценной заменой SMS. Поддержка сообщений стандарта RCS появилась в фирменной мобильной платформе Android в строенном в нее приложении для сообщений. С минувшего четверга все пользователи Android-смартфонов в США получили бесплатный доступ к этой технологии. Ранее данный тип сообщений поддерживался лишь на уровне крупнейших телеком-гигантов, которым принадлежат популярные операторы связи, но из-за несогласованности различных версий данного стандарта его потребительская реализация постоянно тормозилось.
Особенности этой технологии позволили «корпорации добра» самостоятельно развернуть ее использование без участия операторов связи.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:44