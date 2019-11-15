Тимур Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное испытание»





Тимур Батрутдинов, видимо, не простит участницам проекта "План Б" "прожарку", которой его подвергли накануне. Теперь шоумен и юморист готовит для девушек "рыбное испытание" в борьбе за его внимание. Для свидания всем придется отправиться с самого утра на рыбный рынок и заняться там разделкой продуктов, две самые стойкие участницы "Плана Б" затем вечером смогут отправиться на долгожданное свидание, которое, в свою очередь, станет еще одним испытанием.Похожие события ждут и певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Для нее тоже подготовят два свидания - на первое она пойдет с тем, кого выберет сама, а вот второе станет сюрпризом как для звезды, так и для участников реалити-шоу.