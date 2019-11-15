Звезда "Дома-2" Алена Водонаева пожаловалась, что сильно располнела в США
Звезда и экс-участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева оригинально прорекламировала свою новую книгу, где рассказала о методах похудения и удержания веса в норме. Сопроводила пост знаменитость снимками, на которых, по ее словам, сильно располнела в США.
Как известно, Алена Водонаева некоторое время жила в Лос-Анджелесе, США. Там звезда, по ее словам, ушла в "пищевой разврат" и сильно поправилась. Она отметила, что после месяца такой диеты потом две недели "сдувалась" до своих обычных размеров, тем не менее, в Америке именно такие формы считаются очень сексуальными. Долгое время журналистка думала, выставлять ли эти снимки, но потом решила, что они должны быть в Instagram и напоминать ей, какой быть нельзя.
Попутно Алена Водонаева рассказала о своей новой книге, где расписала подробно свои диеты, питание и методы похудения. Звезда добавила, что если поправится настолько еще раз, то обратится к психологу, ведь она опасается за свое здоровье.
Как известно, Алена Водонаева некоторое время жила в Лос-Анджелесе, США. Там звезда, по ее словам, ушла в "пищевой разврат" и сильно поправилась. Она отметила, что после месяца такой диеты потом две недели "сдувалась" до своих обычных размеров, тем не менее, в Америке именно такие формы считаются очень сексуальными. Долгое время журналистка думала, выставлять ли эти снимки, но потом решила, что они должны быть в Instagram и напоминать ей, какой быть нельзя.
Попутно Алена Водонаева рассказала о своей новой книге, где расписала подробно свои диеты, питание и методы похудения. Звезда добавила, что если поправится настолько еще раз, то обратится к психологу, ведь она опасается за свое здоровье.