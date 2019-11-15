Том Фелтон не верит в воссоединение каста «Гарри Поттера» для съемок «Проклятого дитя»
Британский киноактёр Том Фелтон, воплотивший на экране из серии фильмов о Гарри Поттере школьного врага главного персонажа Драко Малфоя, в беседе с представителями Red Carpet News TV заявил, что не верит в возможность воссоединения каста франшизы, для того чтобы создать экранизацию пьесы, написанной Джеком Торном, Джоном Тиффани и Джоан Роулинг, «Проклятое дитя». Но сам артист всерьёз бы задумался, если бы такое предложение ему поступило.
По словам Тома Фелтона, звёздная команда всё, что было в её силах, уже сделала, и результатом стали 8 фильмов о Гарри Поттере, которые киноактёр назвал восхитительными. Звезда всё же отметил, что если бы сотрудники Warner Bros. снова позвали его поучаствовать в экранизации «поттерианы», он бы, возможно, и согласился – но на данный момент артист не может поверить, что это вообще возможно.
Прежде сообщалось о том, что актёр «Гарри Поттера» Тимоти Сполл резко похудел из-за того, что много времени уделял работе.
По словам Тома Фелтона, звёздная команда всё, что было в её силах, уже сделала, и результатом стали 8 фильмов о Гарри Поттере, которые киноактёр назвал восхитительными. Звезда всё же отметил, что если бы сотрудники Warner Bros. снова позвали его поучаствовать в экранизации «поттерианы», он бы, возможно, и согласился – но на данный момент артист не может поверить, что это вообще возможно.
Прежде сообщалось о том, что актёр «Гарри Поттера» Тимоти Сполл резко похудел из-за того, что много времени уделял работе.