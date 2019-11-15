Apple объявила войну приложениям для вейпинга
Корпорация Apple планирует удалить со своей фирменной площадки App Store почти две сотни приложений, которые так или иначе связаны с вейпингом. Такое решение в компании приняли из-за целой серии смертей граждан США, которые медики связывают именно с курением электронных сигарет.
По обновленным данным, в Соединенных Штатах уже 42 человека скончались от болезней легких, спровоцированных электронными сигаретами. В этой связи руководство компании Apple решило очистить фирменный магазин от приложений, которые имеют прямую или косвенную связь с электронными сигаретами и культурой вейпинга. Впрочем, компания и прежде запрещала вести торговлю картриджами и прочими приспособлениями для вейпинга через приложения, размещенные в App Store. Однако в магазине все еще оставалось немало приложений, которые позволяют получать свежую информацию и данные из мира вейп-индустрии, подбирать намотки и другие компоненты для своих устройств.
«Мы хотим, чтобы наш фирменный магазин был для пользователей максимально безопасным местом. Прежде всего, это касается молодых людей. Мы также систематически проводим переоценку приложений и изучаем актуальные данные с целью определить риски, которым могут подвергаться пользователи», - прокомментировал это решение представитель компании из Купертино.
По обновленным данным, в Соединенных Штатах уже 42 человека скончались от болезней легких, спровоцированных электронными сигаретами. В этой связи руководство компании Apple решило очистить фирменный магазин от приложений, которые имеют прямую или косвенную связь с электронными сигаретами и культурой вейпинга. Впрочем, компания и прежде запрещала вести торговлю картриджами и прочими приспособлениями для вейпинга через приложения, размещенные в App Store. Однако в магазине все еще оставалось немало приложений, которые позволяют получать свежую информацию и данные из мира вейп-индустрии, подбирать намотки и другие компоненты для своих устройств.
«Мы хотим, чтобы наш фирменный магазин был для пользователей максимально безопасным местом. Прежде всего, это касается молодых людей. Мы также систематически проводим переоценку приложений и изучаем актуальные данные с целью определить риски, которым могут подвергаться пользователи», - прокомментировал это решение представитель компании из Купертино.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:20