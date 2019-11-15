АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

Apple объявила войну приложениям для вейпинга

Корпорация Apple планирует удалить со своей фирменной площадки App Store почти две сотни приложений, которые так или иначе связаны с вейпингом. Такое решение в компании приняли из-за целой серии смертей граждан США, которые медики связывают именно с курением электронных сигарет.
Apple объявила войну приложениям для вейпинга

По обновленным данным, в Соединенных Штатах уже 42 человека скончались от болезней легких, спровоцированных электронными сигаретами. В этой связи руководство компании Apple решило очистить фирменный магазин от приложений, которые имеют прямую или косвенную связь с электронными сигаретами и культурой вейпинга. Впрочем, компания и прежде запрещала вести торговлю картриджами и прочими приспособлениями для вейпинга через приложения, размещенные в App Store. Однако в магазине все еще оставалось немало приложений, которые позволяют получать свежую информацию и данные из мира вейп-индустрии, подбирать намотки и другие компоненты для своих устройств.

«Мы хотим, чтобы наш фирменный магазин был для пользователей максимально безопасным местом. Прежде всего, это касается молодых людей. Мы также систематически проводим переоценку приложений и изучаем актуальные данные с целью определить риски, которым могут подвергаться пользователи», - прокомментировал это решение представитель компании из Купертино.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России появились две новые версии Mercedes…
Сексолог Инна Чудинова: "Ксения Собчак пожалеет о браке с Константином…
В Японии обнаружена окаменелость примитивной птицы Fukuipteryx…
Яна Рудковская высказалась об «изменах» Евгения…
Беременная звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на…
В Сети появился компромат на Виктора Трифоненкова, пришедшего на "Дом-2" к Алене…
В московском трамвае мужчина избил беременную женщину до потери…
В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Розалии Райсон до применения уколов…
Продюсеры запретили Тейлор Свифт исполнять её старые…
Lenovo представила гибкий ноутбук-планшет ThinkPad…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев бросился к Илье Яббарову с поцелуями и объятьями ради…
Ольга и Дмитрий Дмитренко: «Вторую беременность мы не…
Алёна Рапунцель считает детей весомым аргументом для победы в конкурсе "Человек…
«Могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил»: Матильда Шнурова рассказала об отношениях с бывшим…
Назван ТОП-5 самых необычных внедорожников 2019…
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова расплакалась из-за предательства Анастасии…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорился с Дмитрием…
Психолог рассказала, как пережить безответную…
«Глаза о многом говорят»: Светлана Лобода удивилась переменам в лице Меган…
Политолог рассказал о посредниках между политиками и…
Россия может стать первым рынком для потенциального бестселлера…
«Это настоящий восторг»: Кристиан Бэйл рассказал о съемках в фильме «Ford против…
Работники офисов чувствуют себя неуютно на открытых…
«Кто знает, как с ней поступят»: Дмитрий Колдун хотел выкупить свою куртку на сайте по продаже…
Ученые разработали вакцину от аллергии на…
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались заполнены обычным…
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
Сергей Нетиевский из «Уральских пельменей» прокомментировал новые обвинения от бывших…
Hyundai запатентовала в России новый флагманский кроссовер…
Девид Бекхэм с детьми переехал от…
Названы предметы быта, провоцирующие развитие…
Алисия Викандер рассказала об особенностях съемок в постельных…
Шотландские студентки обнажились ради спасения…
Эксперты составили ТОП-5 смартфонов-раскладушек на…
Экс-жена участника "Дома-2" Руслана Мацьолека рассталась с новым…
Huawei представит конкурента iPad Pro в конце этого…
Джон Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке…
Отец участницы «Дома-2» Анастасии Голд намерен познакомиться с Ильей…
В Москве найдены мертвыми солистка группы «Маневры» Надира Садыкова и ее…
Екатерина Варнава сделала пародию на Сергея Лазарева в костюме Папы…
Просмотреть все новости