В России появились две новые версии Mercedes CLA
Российские дилеры немецкой марки Mercedes начали принимать заказы на новую модель CLA в двух версиях. Автомобиль предлагается в кузове седан и универсал.
Первая версия Mercedes CLA 35 представлена в виде 4-дверного седана с 2,0-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 306 лошадиных сил, выдающим до 400 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется эта установка с 7-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT 7G с многодисковой электромеханической муфтой подключения задней оси. Сообщается, что первую «сотню» автомобиль способен набрать за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Покупателям эта версия доступна по цене от 3,6 миллиона рублей.
Вторая версия – 5-дверный универсал Mercedes CLA 200 Shooting Brake с 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и идентичной седану трансмиссией с системой двойного сцепления и приводом только на передние колеса. Объем багажного отсека автомобиля в таком исполнении составляет 505 литров. Примечательно, что универсал заметно дешевле своего 4-дверного сородича и обойдется потенциальным покупателям в России по цене от 2,58 миллионов рублей.
Первая версия Mercedes CLA 35 представлена в виде 4-дверного седана с 2,0-литровым 4-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 306 лошадиных сил, выдающим до 400 Нм максимального крутящего момента. Агрегируется эта установка с 7-ступенчатым «роботом» AMG Speedshift DCT 7G с многодисковой электромеханической муфтой подключения задней оси. Сообщается, что первую «сотню» автомобиль способен набрать за 4,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Покупателям эта версия доступна по цене от 3,6 миллиона рублей.
Вторая версия – 5-дверный универсал Mercedes CLA 200 Shooting Brake с 1,3-литровым турбированным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и идентичной седану трансмиссией с системой двойного сцепления и приводом только на передние колеса. Объем багажного отсека автомобиля в таком исполнении составляет 505 литров. Примечательно, что универсал заметно дешевле своего 4-дверного сородича и обойдется потенциальным покупателям в России по цене от 2,58 миллионов рублей.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:08