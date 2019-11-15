В московском трамвае мужчина избил беременную женщину до потери сознания
В одном из трамваев Москвы была жестоко избита беременная женщина. Сообщается, что в результате нападения мужчины пострадавшая даже потеряла сознание.
Подозреваемый в нанесении побоев москвичке в положении уже задержан, им оказался 41-летний житель Подмосковья. По данным пресс-центра столичной полиции, нападавший в момент совершения этого преступления находится в нетрезвом состоянии. Находясь в салоне трамвая, подозреваемый нанес беременной женщине сильный удар, в результате которого она потеряла сознание и упала на пол. Сразу после этого инцидента пострадавшую экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение.
Сейчас по факту этого происшествия открыто уголовное производство. Сотрудники следственных органов разбираются в причинах и обстоятельствах совершенного нападения, передает издание Argumenti.ru.
Подозреваемый в нанесении побоев москвичке в положении уже задержан, им оказался 41-летний житель Подмосковья. По данным пресс-центра столичной полиции, нападавший в момент совершения этого преступления находится в нетрезвом состоянии. Находясь в салоне трамвая, подозреваемый нанес беременной женщине сильный удар, в результате которого она потеряла сознание и упала на пол. Сразу после этого инцидента пострадавшую экстренно доставили в ближайшее медицинское учреждение.
Сейчас по факту этого происшествия открыто уголовное производство. Сотрудники следственных органов разбираются в причинах и обстоятельствах совершенного нападения, передает издание Argumenti.ru.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:46