Lenovo представила гибкий ноутбук-планшет ThinkPad X1
Недавно в Пекине состоялось мероприятие под названием Lenovo Tech World, в рамках которого компания Lenovo представила первый в мире ноутбук-планшет, оснащенный сгибающимся дисплеем. Модель ThinkPad X1 может выступить не только в качестве ноутбука, но и планшета с весьма крупным дисплеем.
Первый прототип модели ThinkPad X1 компания показала еще весной этого года. Однако теперь производитель официально представил этот уникальный гаджет и позволил поближе познакомиться с ним посетителям своего мероприятия, прошедшего ранее в столице Китая. Источники отмечают, что выглядит новинка впечатляюще. Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем, который складывается пополам. На данный момент известно лишь, что экран устройства выполнен по технологии OLED и имеет разрешение 2К. Также новинка оснащена двумя разъемами USB-C 3.1 и стереодинамиками, а ее вес составляет всего 0,9 кг.
По сообщению некоторых источников, новый сгибаемый ноутбук-планшет может подключаться к док-станции, которая позволит использовать его с традиционными манипуляторами в виде мыши и клавиатуры. В продажу устройство должно поступить во втором квартале 2020 года, однако информацию о ее ориентировочной цене компания пока не озвучила.
Первый прототип модели ThinkPad X1 компания показала еще весной этого года. Однако теперь производитель официально представил этот уникальный гаджет и позволил поближе познакомиться с ним посетителям своего мероприятия, прошедшего ранее в столице Китая. Источники отмечают, что выглядит новинка впечатляюще. Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем, который складывается пополам. На данный момент известно лишь, что экран устройства выполнен по технологии OLED и имеет разрешение 2К. Также новинка оснащена двумя разъемами USB-C 3.1 и стереодинамиками, а ее вес составляет всего 0,9 кг.
По сообщению некоторых источников, новый сгибаемый ноутбук-планшет может подключаться к док-станции, которая позволит использовать его с традиционными манипуляторами в виде мыши и клавиатуры. В продажу устройство должно поступить во втором квартале 2020 года, однако информацию о ее ориентировочной цене компания пока не озвучила.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:39