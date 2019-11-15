Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорился с Дмитрием Дмитренко





Не так давно Милена Безбородова прямо на собрании на Лобном месте раскритиковала Ольгу Рапунцель за то, что та спекулирует на своей беременности, тем самым обеспечивая себе победу в конкурсе "Человек года". Рапунцель-старшая как обычно молчать не стала и оскорбляла оппонентку с завидным рвением. Тем не менее, Милена Безбородова ничего осудительного, стоит отметить, не сказала.Позже Ксения Бородина позвала на тет-а-тет Дмитрия Дмитренко и Алексея Безуса, чтобы они наконец-то поставили точку в этом конфликте и помирили девушек. Общий язык участники реалити найти не смогли, но вместо того, чтобы встать на защиту своей возлюбленной, Алексей Безус под натиском Дмитренко просто пообещал, что попросит Безбородову молчать и оставлять мнение о Рапунцель при себе.