Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорился с Дмитрием Дмитренко
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорился с Дмитрием Дмитренко и пообещал "заткнуть" Милену Безбородову. Все началось с того, что Ольге Рапунцель не понравились замечания девушки по поводу ее беременности.
Не так давно Милена Безбородова прямо на собрании на Лобном месте раскритиковала Ольгу Рапунцель за то, что та спекулирует на своей беременности, тем самым обеспечивая себе победу в конкурсе "Человек года". Рапунцель-старшая как обычно молчать не стала и оскорбляла оппонентку с завидным рвением. Тем не менее, Милена Безбородова ничего осудительного, стоит отметить, не сказала.
Позже Ксения Бородина позвала на тет-а-тет Дмитрия Дмитренко и Алексея Безуса, чтобы они наконец-то поставили точку в этом конфликте и помирили девушек. Общий язык участники реалити найти не смогли, но вместо того, чтобы встать на защиту своей возлюбленной, Алексей Безус под натиском Дмитренко просто пообещал, что попросит Безбородову молчать и оставлять мнение о Рапунцель при себе.
Не так давно Милена Безбородова прямо на собрании на Лобном месте раскритиковала Ольгу Рапунцель за то, что та спекулирует на своей беременности, тем самым обеспечивая себе победу в конкурсе "Человек года". Рапунцель-старшая как обычно молчать не стала и оскорбляла оппонентку с завидным рвением. Тем не менее, Милена Безбородова ничего осудительного, стоит отметить, не сказала.
Позже Ксения Бородина позвала на тет-а-тет Дмитрия Дмитренко и Алексея Безуса, чтобы они наконец-то поставили точку в этом конфликте и помирили девушек. Общий язык участники реалити найти не смогли, но вместо того, чтобы встать на защиту своей возлюбленной, Алексей Безус под натиском Дмитренко просто пообещал, что попросит Безбородову молчать и оставлять мнение о Рапунцель при себе.