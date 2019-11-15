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«Глаза о многом говорят»: Светлана Лобода удивилась переменам в лице Меган Маркл

Известная певица Светлана Лобода сравнила несколько фотографий герцогини Сассекской и супруги британского принца Гарри Меган Маркл. По словам 37-летней артистки, она обеспокоена тем, насколько изменилось лицо актрисы.
«Глаза о многом говорят»: Светлана Лобода удивилась переменам в лице Меган Маркл

В последнее время Меган Маркл приходится сталкиваться с настоящей травлей. Дошло даже до того, что она и сама пожаловалась на довольно непростую жизнь в британской королевской семье. Кроме того, как считает герцогиня, она в последнее время сталкивается с незаслуженной критикой и мощным общественным давлением. Многие поклонники супруги принца Гарри и ее друзья даже начали всерьез переживать за нее. Выразила свое беспокойство и Светлана Лобода, опубликовавшая два снимка актрисы, которые были сделаны в одном и том же образе, на одном и том же мероприятии с разницей ровно в год. На этих фото Маркл запечатлена на параде в память о погибших в различных войнах британских военных. Это памятное мероприятие не предполагает улыбок и хорошего настроения. Но даже при этом лицо Меган Маркл за год изменилось настолько, что в нем можно рассмотреть переживания человека, всерьез отягощенного внутренними проблемами.

На фотографии годичной давности она показана с горящим взглядом. А вот на снимке, который был сделан в этом году, герцогиня выглядит словно потухшей. «Глаза о многом говорят», - подчеркнула певица, сопроводив такой подписью опубликованный в stories на своей страничке снимок.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:44

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