Разработано приложение для исследования здоровья Apple Research
Купертиновская компания разработала приложение для исследования здоровья, получившее название Apple Research. Оно уже доступно для загрузки с App Store, но пока только для жителей США.
Благодаря Apple Research владельцы iPhone и Apple Watch смогут стать участниками трёх исследований здоровья. В рамках первого, получившего название Women’s Health, женщинам предложат позволить приложению считывать их данные, записанные в Cycle Tracking на watchOS 6, для улучшения научного понимания циклов менструации. На втором – Heart and Movement Study – программой будут считываться разные сигналы с часов, в том числе информация о передвижениях пользователя и о частоте сокращений его сердца. В рамках третьего исследования, под названием Hearing Study, учёные намерены выяснить степень влияния звукового воздействия на слух человека и уровня стресса в его жизни.
Как заявили в корпорации Apple, владелец их продукции получит возможность просмотра и управления собранными о нём сведениями, а также выбора информации, которой он захочет поделиться и для каких именно исследований.
Ранее сообщалось о том, что на территории КНР стартовали продажи iPhone 11 5G.
Благодаря Apple Research владельцы iPhone и Apple Watch смогут стать участниками трёх исследований здоровья. В рамках первого, получившего название Women’s Health, женщинам предложат позволить приложению считывать их данные, записанные в Cycle Tracking на watchOS 6, для улучшения научного понимания циклов менструации. На втором – Heart and Movement Study – программой будут считываться разные сигналы с часов, в том числе информация о передвижениях пользователя и о частоте сокращений его сердца. В рамках третьего исследования, под названием Hearing Study, учёные намерены выяснить степень влияния звукового воздействия на слух человека и уровня стресса в его жизни.
Как заявили в корпорации Apple, владелец их продукции получит возможность просмотра и управления собранными о нём сведениями, а также выбора информации, которой он захочет поделиться и для каких именно исследований.
Ранее сообщалось о том, что на территории КНР стартовали продажи iPhone 11 5G.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:01