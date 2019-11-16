АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Разработано приложение для исследования здоровья Apple Research

Купертиновская компания разработала приложение для исследования здоровья, получившее название Apple Research. Оно уже доступно для загрузки с App Store, но пока только для жителей США.

Благодаря Apple Research владельцы iPhone и Apple Watch смогут стать участниками трёх исследований здоровья. В рамках первого, получившего название Women’s Health, женщинам предложат позволить приложению считывать их данные, записанные в Cycle Tracking на watchOS 6, для улучшения научного понимания циклов менструации. На втором – Heart and Movement Study – программой будут считываться разные сигналы с часов, в том числе информация о передвижениях пользователя и о частоте сокращений его сердца. В рамках третьего исследования, под названием Hearing Study, учёные намерены выяснить степень влияния звукового воздействия на слух человека и уровня стресса в его жизни.

Как заявили в корпорации Apple, владелец их продукции получит возможность просмотра и управления собранными о нём сведениями, а также выбора информации, которой он захочет поделиться и для каких именно исследований.

Ранее сообщалось о том, что на территории КНР стартовали продажи iPhone 11 5G.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Разработано приложение для исследования здоровья Apple…
В Башкирии нашли захоронение великана ростом 6…
«Четвертая кража телефона»: Анна Калашникова вновь стала жертвой…
Врачи составили список полезных для суставов…
Риск развития инсульта у веганов выше, чем у…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, почему Снигирь и Цыганов скрывают свой…
Microsoft неожиданно «оживила» Windows 10…
Ученые: Климат повлиял на зарождение Ассирийской…
Honda планирует представить гибридный кроссовер CR-V…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд поставила виниры за миллион…
Тимур Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное…
Google запустила бесплатного «убийцу…
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева пожаловалась, что сильно располнела в…
Том Фелтон не верит в воссоединение каста «Гарри Поттера» для съемок «Проклятого…
Телеведущий Андрей Малахов побывал на концерте Ольги Бузовой в…
Телеведущий Влад Кадони выругал "бабский" коллектив проекта…
Apple объявила войну приложениям для…
В России появились две новые версии Mercedes…
Сексолог Инна Чудинова: "Ксения Собчак пожалеет о браке с Константином…
В Японии обнаружена окаменелость примитивной птицы Fukuipteryx…
Яна Рудковская высказалась об «изменах» Евгения…
Беременная звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель пожаловалась на…
В Сети появился компромат на Виктора Трифоненкова, пришедшего на "Дом-2" к Алене…
В московском трамвае мужчина избил беременную женщину до потери…
В Сети появились снимки участницы проекта "Дом-2" Розалии Райсон до применения уколов…
Продюсеры запретили Тейлор Свифт исполнять её старые…
Lenovo представила гибкий ноутбук-планшет ThinkPad…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев бросился к Илье Яббарову с поцелуями и объятьями ради…
Ольга и Дмитрий Дмитренко: «Вторую беременность мы не…
Алёна Рапунцель считает детей весомым аргументом для победы в конкурсе "Человек…
«Могла бы быть его лучшим другом, если бы он позволил»: Матильда Шнурова рассказала об отношениях с бывшим…
Назван ТОП-5 самых необычных внедорожников 2019…
Участница проекта "Дом-2" Ирина Пингвинова расплакалась из-за предательства Анастасии…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорился с Дмитрием…
Психолог рассказала, как пережить безответную…
«Глаза о многом говорят»: Светлана Лобода удивилась переменам в лице Меган…
Политолог рассказал о посредниках между политиками и…
Россия может стать первым рынком для потенциального бестселлера…
«Это настоящий восторг»: Кристиан Бэйл рассказал о съемках в фильме «Ford против…
Работники офисов чувствуют себя неуютно на открытых…
Просмотреть все новости