Политолог рассказал о посредниках между политиками и избирателями
Прямые контакты лидеров с людьми помогают значительно лучше узнать кандидатов, уверен российский политолог Александр Серавин. Как отмечает эксперт, уже сегодня существуют более современные инструменты и подходы для общения между политиками и их потенциальными избирателями, которые способны оказать влияние на выборы.
В Петербурге состоялось заседание Экспертного клуба, в рамках которого поднимался вопрос кризиса политический партий левого толка. В рамках этого мероприятия Александр Серавин ответил на вопрос издания «ПолитЭксперт» о том, к чему могут привести прямые коммуникации между лидерами и населением. По словам эксперта? подобные коммуникации способны не только сглаживать углы, но еще и помогают избирателю лучше узнать политиков. «Прямо общение с носителем той или иной политической идеи или же тех, кто эту идею разделяет, помогает сгладить некоторые острые углы. Те партийные структуры, которые то спасают своих лидеров от электората, то помогают ему – они превращают лидеров в намного более радикальных и угловатых политиков», - подчеркнул Серавин.
В качестве одного из наиболее ярких примеров политолог привел один из городских муниципалитетов, в котором большинство досталось партии» Яблоко». В ходе предвыборной кампании они сумели показать мягкую форму себя самих, но не заявляли о том, что будут оказывать поддержку ЛГБТ-сообществу. «Если бы электорат сразу мог увидеть, кто они такие, то никто бы за них даже не проголосовал», - резюмировал эксперт.
В Петербурге состоялось заседание Экспертного клуба, в рамках которого поднимался вопрос кризиса политический партий левого толка. В рамках этого мероприятия Александр Серавин ответил на вопрос издания «ПолитЭксперт» о том, к чему могут привести прямые коммуникации между лидерами и населением. По словам эксперта? подобные коммуникации способны не только сглаживать углы, но еще и помогают избирателю лучше узнать политиков. «Прямо общение с носителем той или иной политической идеи или же тех, кто эту идею разделяет, помогает сгладить некоторые острые углы. Те партийные структуры, которые то спасают своих лидеров от электората, то помогают ему – они превращают лидеров в намного более радикальных и угловатых политиков», - подчеркнул Серавин.
В качестве одного из наиболее ярких примеров политолог привел один из городских муниципалитетов, в котором большинство досталось партии» Яблоко». В ходе предвыборной кампании они сумели показать мягкую форму себя самих, но не заявляли о том, что будут оказывать поддержку ЛГБТ-сообществу. «Если бы электорат сразу мог увидеть, кто они такие, то никто бы за них даже не проголосовал», - резюмировал эксперт.
Политика
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:32