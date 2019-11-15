АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

«Это настоящий восторг»: Кристиан Бэйл рассказал о съемках в фильме «Ford против Ferrari»

Кристаин Бэйл рассказал о том, как работал над образом гонщика Кена Майлза для съемок в фильме «Ford против Ferrari». По словам актера, он чувствовал «настоящий восторг», сидя за рулем болида, но до конца так и не смог понять, кто такие гонщики.
«Это настоящий восторг»: Кристиан Бэйл рассказал о съемках в фильме «Ford против Ferrari»

Кристиан Бэйл признался, что даже тщательно изучив биографию Кена Майлза и попробовав себя в роли участника гонки, он так до конца и не смог понять, кто такие гонщики. Актеру показалось полным безумием то, что участники соревнований фактически «сидели на бомбах»: автомобили того времени не имели нормальной установки торможения, а какая-либо система безопасности в отношении бензобака, «проводов и трубок» вообще не была предусмотрена. Кроме того, звезда «Темного рыцаря» отмечает, что иногда во время заездов не присутствовала даже бригада скорой помощи.

45-летний актер признается, что, впервые сев за руль болида, почувствовал «настоящий восторг» и прилив адреналина, а также отметил, что очень рад выпавшей ему возможности поработать с настоящими гонщиками, сыновьями реальных участников "Ле-Мана" 1966 года. Также Кристиан Бэйл признался, что ему повезло с коллегой по фильму «Ford против Ferrari», так как Мэтт Дэймоном – «большой талант», умеющий работать с камерой и чувствующий все нюансы. Звезда криминальной драмы «Американский психопат» также признался, что, в целом, работа над образом знаменитого гонщика и сам автоспорт пришлись ему по душе, однако менять карьеру ему уже поздно, так как актерская игра – это все, что он может.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Участник проекта "Дом-2" Алексей Безус поссорился с Дмитрием…
Психолог рассказала, как пережить безответную…
«Глаза о многом говорят»: Светлана Лобода удивилась переменам в лице Меган…
Политолог рассказал о посредниках между политиками и…
Россия может стать первым рынком для потенциального бестселлера…
«Это настоящий восторг»: Кристиан Бэйл рассказал о съемках в фильме «Ford против…
Работники офисов чувствуют себя неуютно на открытых…
«Кто знает, как с ней поступят»: Дмитрий Колдун хотел выкупить свою куртку на сайте по продаже…
Ученые разработали вакцину от аллергии на…
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались заполнены обычным…
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
Сергей Нетиевский из «Уральских пельменей» прокомментировал новые обвинения от бывших…
Hyundai запатентовала в России новый флагманский кроссовер…
Девид Бекхэм с детьми переехал от…
Названы предметы быта, провоцирующие развитие…
Алисия Викандер рассказала об особенностях съемок в постельных…
Шотландские студентки обнажились ради спасения…
Эксперты составили ТОП-5 смартфонов-раскладушек на…
Экс-жена участника "Дома-2" Руслана Мацьолека рассталась с новым…
Huawei представит конкурента iPad Pro в конце этого…
Джон Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке…
Отец участницы «Дома-2» Анастасии Голд намерен познакомиться с Ильей…
В Москве найдены мертвыми солистка группы «Маневры» Надира Садыкова и ее…
Екатерина Варнава сделала пародию на Сергея Лазарева в костюме Папы…
Автодилеры предупредили о росте цен из-за индексации утилизационного…
Андрей Загорский заявил о готовности продвигать дочь музыканта Евгения…
В Госдуме предложили вместо ограничения скорости увеличить стоимость шипованной…
Ольга Бузова трогательно обратилась к будущему мужу во время концерта в…
Эксперты: Глобальное потепление пробудило…
Ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову не пустят на…
Нейробиолог Лоренс Кац разработал упражнения для развития памяти и…
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова назвала свою песню "Мало половин" хитом, который войдет в историю…
Станислав Садальский об Анастасии Вертинской: "Она из тех женщин, на которых хочется смотреть, как на…
Специалисты рассказали, зачем туристы забирают сувениры из…
Трепанация черепа могла быть примитивным методом лечения древних…
Иосиф Пригожин поздравил Филиппа Киркорова и Zivert с победой в номинации "Дуэт…
Диетолог встревожена жесткой диетой Анастасии Волочковой и ее стремительным…
Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского…
Realme программно улучшила камеру смартфона…
«Не по своей воле»: актриса Наталья Бочкарева рассказала о причинах переезда ее…
Просмотреть все новости