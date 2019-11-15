«Это настоящий восторг»: Кристиан Бэйл рассказал о съемках в фильме «Ford против Ferrari»

Кристиан Бэйл признался, что даже тщательно изучив биографию Кена Майлза и попробовав себя в роли участника гонки, он так до конца и не смог понять, кто такие гонщики. Актеру показалось полным безумием то, что участники соревнований фактически «сидели на бомбах»: автомобили того времени не имели нормальной установки торможения, а какая-либо система безопасности в отношении бензобака, «проводов и трубок» вообще не была предусмотрена. Кроме того, звезда «Темного рыцаря» отмечает, что иногда во время заездов не присутствовала даже бригада скорой помощи.45-летний актер признается, что, впервые сев за руль болида, почувствовал «настоящий восторг» и прилив адреналина, а также отметил, что очень рад выпавшей ему возможности поработать с настоящими гонщиками, сыновьями реальных участников "Ле-Мана" 1966 года. Также Кристиан Бэйл признался, что ему повезло с коллегой по фильму «Ford против Ferrari», так как Мэтт Дэймоном – «большой талант», умеющий работать с камерой и чувствующий все нюансы. Звезда криминальной драмы «Американский психопат» также признался, что, в целом, работа над образом знаменитого гонщика и сам автоспорт пришлись ему по душе, однако менять карьеру ему уже поздно, так как актерская игра – это все, что он может.