«Кто знает, как с ней поступят»: Дмитрий Колдун хотел выкупить свою куртку на сайте по продаже вещей





Продавец просит за этот предмет гардероба 250 000 рублей, подчеркивая, что изначально уникальная куртка из кожи питона обошлась в 10 000 евро. Чаще всего такие лоты являются обычными подделками, но не на сей раз. Ведь даже сам Дмитрий Колдун признает в этой вещи свою., - вспоминает исполнитель. По его словам, эти вещи вместе с рубашкой, парой джинсов и прочим изготовили по специальному заказу в компании Seredin&Vasiliev. За весь комплект тогда пришлось заплатить 35-40 тысяч евро., - приводит слова артиста портал «Телепрограмма»., - утверждает Колдун.