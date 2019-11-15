«Кто знает, как с ней поступят»: Дмитрий Колдун хотел выкупить свою куртку на сайте по продаже вещей
Известный певец Дмитрий Колдун обнаружил на одном из сайтов по продаже вещей довольно необычное объявление. Житель Москвы выставил на продажу его эксклюзивную куртку. Теперь артист пытается выкупить вещь, опасаясь, что с помощью сохранившейся на ней ДНК в будущем могут неожиданно появиться внебрачные дети.
Продавец просит за этот предмет гардероба 250 000 рублей, подчеркивая, что изначально уникальная куртка из кожи питона обошлась в 10 000 евро. Чаще всего такие лоты являются обычными подделками, но не на сей раз. Ведь даже сам Дмитрий Колдун признает в этой вещи свою. «У меня действительно такая куртка была. Более того, таких курток было сразу четыре. Впрочем, были они у меня недолго», - вспоминает исполнитель. По его словам, эти вещи вместе с рубашкой, парой джинсов и прочим изготовили по специальному заказу в компании Seredin&Vasiliev. За весь комплект тогда пришлось заплатить 35-40 тысяч евро. «Но когда я расторг контракт с продюсером, все эти вещи попросили вернуть. Позднее они якобы перебрались в гардероб одной популярной группы, но на них я ничего из этого ни разу не видел. И теперь куртка объявилась в Москве», - приводит слова артиста портал «Телепрограмма».
«Я уже и сам хотел выкупить куртку по этому объявлению, хотя понимаю, что сейчас она на меня уже просто не налезет, поэтому не сильно расстраиваюсь. Но все-таки, непонятно, кто теперь ее купит и как с ней поступят. Сейчас ведь модно находить на вещах знаменитостей их ДНК, а потом устанавливать по нему отцовство. Это звучит немного тревожно», - утверждает Колдун.
Продавец просит за этот предмет гардероба 250 000 рублей, подчеркивая, что изначально уникальная куртка из кожи питона обошлась в 10 000 евро. Чаще всего такие лоты являются обычными подделками, но не на сей раз. Ведь даже сам Дмитрий Колдун признает в этой вещи свою. «У меня действительно такая куртка была. Более того, таких курток было сразу четыре. Впрочем, были они у меня недолго», - вспоминает исполнитель. По его словам, эти вещи вместе с рубашкой, парой джинсов и прочим изготовили по специальному заказу в компании Seredin&Vasiliev. За весь комплект тогда пришлось заплатить 35-40 тысяч евро. «Но когда я расторг контракт с продюсером, все эти вещи попросили вернуть. Позднее они якобы перебрались в гардероб одной популярной группы, но на них я ничего из этого ни разу не видел. И теперь куртка объявилась в Москве», - приводит слова артиста портал «Телепрограмма».
«Я уже и сам хотел выкупить куртку по этому объявлению, хотя понимаю, что сейчас она на меня уже просто не налезет, поэтому не сильно расстраиваюсь. Но все-таки, непонятно, кто теперь ее купит и как с ней поступят. Сейчас ведь модно находить на вещах знаменитостей их ДНК, а потом устанавливать по нему отцовство. Это звучит немного тревожно», - утверждает Колдун.