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«Четвертая кража телефона»: Анна Калашникова вновь стала жертвой ограбления

Анна Калашникова сообщила, что вновь стала жертвой ограбления: злоумышленники украли у певицы iPhone последней модели. Артистка призналась, что подобное происходит с ней не в первый раз, и это уже четвертая кража телефона.
«Четвертая кража телефона»: Анна Калашникова вновь стала жертвой ограбления

Анна Калашникова лишилась дорогого подарка во время пребывания на мероприятии в одном из московских ресторанов. Из сумочки актрисы злоумышленники вытащили iPhone последней модели, который ей преподнесли в качестве презента. Девайс, который артистка даже не успела распаковать, исчез совершенно незаметно, и его отсутствие было замечено бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина только дома.

Калашникова была крайне расстроена произошедшим инцидентом, так, девайс от Apple последней модели на данный момент стоит около 130 тысяч рублей. Однако ценность подарка была не единственной причиной того, что актриса чувствовала себя подавленной. Дело в том, что жертвой ограбления артистка становилась и ранее, и каждый раз злоумышленники воровали у нее iPhone. Знаменитость по одной и той же причине лишилась 6-й, 7-й и 10-й модели, поэтому последний эксцесс – это уже четвертая кража телефона.

Анна Калашникова подчеркивает, что подарок дорогой и ей очень хочется его вернуть, поэтому она сразу обратилась за помощью в правоохранительные органы. Модель надеется, что в этот раз полиции удастся поймать воров, и она получит свой новый телефон обратно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 03:01

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