«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались заполнены обычным вазелином





По словам врача, молодой человек просто покупал в аптеках вазелиновое масло, которое впоследствии прогревал и самостоятельно делал себе инъекции. Причинами таких действий, утверждает медик, он у пациента не интересовался. На данный момент врачи уже провели первую операцию, вырезав с одной из рук Кирилла Терешина поврежденные ткани. Впрочем, в будущем ему придется еще несколько раз лечь под нож хирурга. Более того, по словам делавшего первую операцию Дмитрия Мельникова, использованный парнем вазелин пропитывает ткани мышц, кожу и подкожный слой, что осложнило процедуру. В то же время, как пишет «МК», медик оценивает состояние своего неординарного пациента, как стабильное.Хирург также подчеркнул, что подобные эту случаи не редки. Ранее ему уже доводилось сталкиваться с «вазелиновыми инъекциями» в грудь, в ягодицы и другие части тел, причем, намного чаще подобным опасным методом пользуются именно женщины. В связи с этим специалист предостерег россиян от такого рода вмешательств в организм, добавив, что они могут обернуться смертью.