Сергей Нетиевский из «Уральских пельменей» прокомментировал новые обвинения от бывших коллег





Из числа сотрудников экс-коллектива Нетиевского заявление против него подал в том числе и новый директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов. При этом, как утверждает артист, все эти обвинения являются безосновательными., - напоминает Сергей Нетиевский. Впрочем, уверен экс-участник популярного комедийного шоу, истцы все никак не унимаются., - утверждает актер, заявляя, что считает автором этой схемы давления на него именно Евгения Орлова., - приводит слова Нетиевского портал «Телепрограмма».Примечательно, что судебные тяжбы между бывшим директором «Уральских пельменей» и нынешним руководством проекта продолжаются уже не один год. Судя по многочисленным взаимным обвинениям, стороны пока не могут прийти к согласию.