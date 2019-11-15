Сергей Нетиевский из «Уральских пельменей» прокомментировал новые обвинения от бывших коллег
Бывший директор и актер популярного юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский дал комментарии по поводу очередных обвинений в его адрес со стороны бывших коллег по проекту. Последние, стоит напомнить, написали на него заявления в полицию.
Из числа сотрудников экс-коллектива Нетиевского заявление против него подал в том числе и новый директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов. При этом, как утверждает артист, все эти обвинения являются безосновательными. «По всем фактам моей деятельности в команде ее нынешние директора Орлов и Ткачева уже подавали арбитражные иски. Суд тщательно разобрался в обстоятельствах дела и отказал в удовлетворении их требований», - напоминает Сергей Нетиевский. Впрочем, уверен экс-участник популярного комедийного шоу, истцы все никак не унимаются. «Теперь они пытаются, вероятнее всего, по тем же фактам подвести меня под уголовную статью», - утверждает актер, заявляя, что считает автором этой схемы давления на него именно Евгения Орлова. «Против него просто сейчас тоже поданы четыре заявления о выводе активов из компании, как мы считаем, мошенническим образом. Пусть разбираются правоохранительные органы», - приводит слова Нетиевского портал «Телепрограмма».
Примечательно, что судебные тяжбы между бывшим директором «Уральских пельменей» и нынешним руководством проекта продолжаются уже не один год. Судя по многочисленным взаимным обвинениям, стороны пока не могут прийти к согласию.
Из числа сотрудников экс-коллектива Нетиевского заявление против него подал в том числе и новый директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов. При этом, как утверждает артист, все эти обвинения являются безосновательными. «По всем фактам моей деятельности в команде ее нынешние директора Орлов и Ткачева уже подавали арбитражные иски. Суд тщательно разобрался в обстоятельствах дела и отказал в удовлетворении их требований», - напоминает Сергей Нетиевский. Впрочем, уверен экс-участник популярного комедийного шоу, истцы все никак не унимаются. «Теперь они пытаются, вероятнее всего, по тем же фактам подвести меня под уголовную статью», - утверждает актер, заявляя, что считает автором этой схемы давления на него именно Евгения Орлова. «Против него просто сейчас тоже поданы четыре заявления о выводе активов из компании, как мы считаем, мошенническим образом. Пусть разбираются правоохранительные органы», - приводит слова Нетиевского портал «Телепрограмма».
Примечательно, что судебные тяжбы между бывшим директором «Уральских пельменей» и нынешним руководством проекта продолжаются уже не один год. Судя по многочисленным взаимным обвинениям, стороны пока не могут прийти к согласию.