Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, почему Снигирь и Цыганов скрывают свой брак





Сейчас Снигирь и Цыганов продолжают скрывать от широкой общественности свои отношения, хотя уже неоднократно появлялись вместе на публике и даже не скрывают того факта, что на их безымянных пальцах появились обручальные кольца. Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» считает, что звездная пара на данный момент просто не готова официально обсуждать свою личную жизнь. Кроме того, по словам Кинжинова, следует помнить, что ради Юлии Снигирь актеру, который уже является многодетным отцом, пришлось оставить свою бывшую возлюбленную с семерыми детьми., - добавил таролог, подчеркнув, что кольца на пальцах актеры тоже воспринимают как нечто личное.Стоит напомнить, что в сентябре 2015 года супруга Цыганова родила его младшую дочь, а всего через полгода актер стал отцом маленького сына, родившегося от Юлии Снигирь. Проще говоря, разница в возрасте между его детьми от разных женщин, по данным прессы, составляет всего шесть месяцев.