Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, почему Снигирь и Цыганов скрывают свой брак
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что актеры Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились. Прокомментировать эти отношения и рассказать о причинах сокрытия данных о возможном браке взялся финалист шоу «Битва экстрасенсов» таролог Александр Кинжинов.
Сейчас Снигирь и Цыганов продолжают скрывать от широкой общественности свои отношения, хотя уже неоднократно появлялись вместе на публике и даже не скрывают того факта, что на их безымянных пальцах появились обручальные кольца. Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» считает, что звездная пара на данный момент просто не готова официально обсуждать свою личную жизнь. Кроме того, по словам Кинжинова, следует помнить, что ради Юлии Снигирь актеру, который уже является многодетным отцом, пришлось оставить свою бывшую возлюбленную с семерыми детьми. «Брак – это своего рода таинство, то есть, очень личное дело, поэтому далеко не все выставляют свои отношения напоказ. Тем более, если вокруг немало злых языков, готовых обсуждать лишь то, что Евгений оставил жену и семерых детей», - добавил таролог, подчеркнув, что кольца на пальцах актеры тоже воспринимают как нечто личное.
Стоит напомнить, что в сентябре 2015 года супруга Цыганова родила его младшую дочь, а всего через полгода актер стал отцом маленького сына, родившегося от Юлии Снигирь. Проще говоря, разница в возрасте между его детьми от разных женщин, по данным прессы, составляет всего шесть месяцев.
Сейчас Снигирь и Цыганов продолжают скрывать от широкой общественности свои отношения, хотя уже неоднократно появлялись вместе на публике и даже не скрывают того факта, что на их безымянных пальцах появились обручальные кольца. Участник 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» считает, что звездная пара на данный момент просто не готова официально обсуждать свою личную жизнь. Кроме того, по словам Кинжинова, следует помнить, что ради Юлии Снигирь актеру, который уже является многодетным отцом, пришлось оставить свою бывшую возлюбленную с семерыми детьми. «Брак – это своего рода таинство, то есть, очень личное дело, поэтому далеко не все выставляют свои отношения напоказ. Тем более, если вокруг немало злых языков, готовых обсуждать лишь то, что Евгений оставил жену и семерых детей», - добавил таролог, подчеркнув, что кольца на пальцах актеры тоже воспринимают как нечто личное.
Стоит напомнить, что в сентябре 2015 года супруга Цыганова родила его младшую дочь, а всего через полгода актер стал отцом маленького сына, родившегося от Юлии Снигирь. Проще говоря, разница в возрасте между его детьми от разных женщин, по данным прессы, составляет всего шесть месяцев.