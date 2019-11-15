Шотландские студентки обнажились ради спасения животных





Всего, как пишет The Sun, в обнаженной фотосессии с животными приняли участие 94 ученицы ветеринарной школы. Обнаженные девушки позировали с разнообразными животными, а две из них просто прикрывают грудь совой и курицей. Впрочем, попали в календарь в том числе и кадры с обнаженными мужчинами, которые позировали пьющими чай в окружении многочисленных кошек или просто обнявшись на фоне гор. Стоимость этого календаря составляет 12 британских фунтов, что эквивалентно примерно тысяче рублей. Примечательно, что все вырученные от реализации этого календаря деньги в будущем будут направлены на нужды эдинбургской ветеринарной клиники, специалисты которой оказывают бесплатную медицинскую помощь животным, принадлежащим бездомным и бедным людям.Сам проект был в свое время основан одной из студенток школы и постепенно превратился в настоящую ветеринарную традицию. Более того, такие же календари позднее начали выпускать и другие ветеринарные школы Соединенного Королевства.