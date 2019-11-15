Эксперты составили ТОП-5 смартфонов-раскладушек на Android





Расцвет эры мобильных телефонов ознаменовался появлением на рынке огромного количества устройств разного уровня технической оснащенности, марок и дизайна. Еще каких-то десять лет назад в ходу были моноблоки с флипом и без, слайдеры, ротаторы и раскладушки, а сейчас подавляющее большинство смартфонов выглядят одинаково. Разработчики девайсов не забыли о тех, кто предпочитает миниатюрность и удобство аппарата, а также ностальгирует по старым временам. Именно поэтому в современном мире все-таки нашлось место для создания смартфонов-раскладушек.Одной из наиболее известных моделей современных раскладушек является Motorola RAZR. Смартфон открывается с помощью вертикального флипа, таким образом превращаясь в более привычный моноблок с большим экраном. Кроме основного дисплея, имеющего в диагонали 6,2 дюйма, устройство оснащено также и внешним – в 2,7". В добавок к необычному дизайну модель получила и хорошие технические характеристики: тыловая и фронтальная камеры в 16 Мп и 5 Мп соответственно, USB-C, eSIM и сканер отпечатков пальцев. Все это чудо техники с оригинальным дизайном обойдется любителям «раскладушек» в 1,5 тысячи долларов.В отличие от Motorola, Samsung W2019 не имеет большого экрана, однако сможет порадовать любителей кнопок наличием клавиатуры. Кроме того, смартфон получит двойную основную камеру, а также возможность вызова ассистента Bixby. Устройство работает на базе Snapdragon 845, а в качестве операционной системы используется Android 8.1. W2019, даже несмотря на свой достаточно скромный внешний вид и параметры, получил все самые современные возможности и поэтому был оценен разработчиком в 1500 долларов.Nokia 2720 Flip является современной репликой мобильного телефона компании 2009 года. Однако при работе над устройством разработчики не ставили себе за цель снабдить смартфон передовыми технологиями, поэтому новая «раскладушка» может похвастаться только наличием 4G, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. При этом количество внутренней памяти и параметры камеры остались на достаточно низком уровне, поэтому цена девайса символическая – 89 долларов.Смартфон-раскладушка Huawei Mate X значительно превосходит параметрами все предыдущие модели. В разложенном виде он представляет собой планшет в 8". Необычный дизайн устройства делает возможным использовать мощную основную камеру как в качестве тыльной, так и фронтальной. Пока неизвестно, какие именно технические характеристики имеет новинка китайского изготовителя, но учитывая цену в 2600 долларов, она определенно будет оснащена по последнему слову техники.Fujitsu ARROWS Phone F-03L так же, как и «раскладушка» от Nokia не является высокотехнологичным девайсом, а упор в ней делается на удобство использования, небольшие размеры и защищенность. Смартфон поддерживает функции GSM, 3G и LTE, имеет объем памяти в 1/8 Гб и способен «выживать» даже при падении с более чем метровой высоты. Основной экран имеет размер в 3,4", тогда как внешний – всего в 0,8", также в устройстве присутствует камера в 8,1 Мп, GPS, Bluetooth, NFC и Wi-Fi. Стоимость F-03L составляет 289 долларов.