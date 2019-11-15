Huawei представит конкурента iPad Pro в конце этого месяца
Китайский техногигант Huawei готовит презентацию своего нового высокопроизводительного планшета под названием MatePad Pro. Устройство, которое эксперты считают одним из основных конкурентов iPad Pro, должно быть представлено уже в конце текущего месяца.
Сообщается, что новый MatePad Pro оснастят фирменным SoC Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения. Получит планшет и стереодинамики, заключенные в прочный металлический корпус. Сохранится в модели одна из главных особенностей данной линейки – стилус. Если судить по опубликованным ранее рекламным изображениям грядущего дебютанта, он должен быть представлен 25 ноября 2019 года. Анонс новинки ожидается в Поднебесной, а вот о том, появится ли MatePad Pro на внешних рынках, пока не сообщается. Не исключено, что его глобальные продажи будут организованы позднее и с другой платформой.
Если верить спецификациям регулятора TENAA, новый MatePad Pro получит функцию быстрой зарядки SuperCharge, при которой восполнение заряда встроенного аккумулятора осуществляется на мощности 40 Ватт. Точно такая же возможность, к слову, присутствует во всех последних флагманах китайского бренда. Кроме всего прочего, новый планшет должен стать первым таким устройством на рынке, которое оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой.
Сообщается, что новый MatePad Pro оснастят фирменным SoC Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения. Получит планшет и стереодинамики, заключенные в прочный металлический корпус. Сохранится в модели одна из главных особенностей данной линейки – стилус. Если судить по опубликованным ранее рекламным изображениям грядущего дебютанта, он должен быть представлен 25 ноября 2019 года. Анонс новинки ожидается в Поднебесной, а вот о том, появится ли MatePad Pro на внешних рынках, пока не сообщается. Не исключено, что его глобальные продажи будут организованы позднее и с другой платформой.
Если верить спецификациям регулятора TENAA, новый MatePad Pro получит функцию быстрой зарядки SuperCharge, при которой восполнение заряда встроенного аккумулятора осуществляется на мощности 40 Ватт. Точно такая же возможность, к слову, присутствует во всех последних флагманах китайского бренда. Кроме всего прочего, новый планшет должен стать первым таким устройством на рынке, которое оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:59