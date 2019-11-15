АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

Huawei представит конкурента iPad Pro в конце этого месяца

Китайский техногигант Huawei готовит презентацию своего нового высокопроизводительного планшета под названием MatePad Pro. Устройство, которое эксперты считают одним из основных конкурентов iPad Pro, должно быть представлено уже в конце текущего месяца.
Huawei представит конкурента iPad Pro в конце этого месяца

Сообщается, что новый MatePad Pro оснастят фирменным SoC Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения. Получит планшет и стереодинамики, заключенные в прочный металлический корпус. Сохранится в модели одна из главных особенностей данной линейки – стилус. Если судить по опубликованным ранее рекламным изображениям грядущего дебютанта, он должен быть представлен 25 ноября 2019 года. Анонс новинки ожидается в Поднебесной, а вот о том, появится ли MatePad Pro на внешних рынках, пока не сообщается. Не исключено, что его глобальные продажи будут организованы позднее и с другой платформой.

Если верить спецификациям регулятора TENAA, новый MatePad Pro получит функцию быстрой зарядки SuperCharge, при которой восполнение заряда встроенного аккумулятора осуществляется на мощности 40 Ватт. Точно такая же возможность, к слову, присутствует во всех последних флагманах китайского бренда. Кроме всего прочего, новый планшет должен стать первым таким устройством на рынке, которое оснащается врезанной в дисплей фронтальной камерой.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Нетиевский из «Уральских пельменей» прокомментировал новые обвинения от бывших…
Hyundai запатентовала в России новый флагманский кроссовер…
Девид Бекхэм с детьми переехал от…
Названы предметы быта, провоцирующие развитие…
Алисия Викандер рассказала об особенностях съемок в постельных…
Шотландские студентки обнажились ради спасения…
Эксперты составили ТОП-5 смартфонов-раскладушек на…
Экс-жена участника "Дома-2" Руслана Мацьолека рассталась с новым…
Huawei представит конкурента iPad Pro в конце этого…
Джон Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке…
Отец участницы «Дома-2» Анастасии Голд намерен познакомиться с Ильей…
В Москве найдены мертвыми солистка группы «Маневры» Надира Садыкова и ее…
Екатерина Варнава сделала пародию на Сергея Лазарева в костюме Папы…
Автодилеры предупредили о росте цен из-за индексации утилизационного…
Андрей Загорский заявил о готовности продвигать дочь музыканта Евгения…
В Госдуме предложили вместо ограничения скорости увеличить стоимость шипованной…
Ольга Бузова трогательно обратилась к будущему мужу во время концерта в…
Эксперты: Глобальное потепление пробудило…
Ведущую «Дома-2» Ольгу Бузову не пустят на…
Нейробиолог Лоренс Кац разработал упражнения для развития памяти и…
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова назвала свою песню "Мало половин" хитом, который войдет в историю…
Станислав Садальский об Анастасии Вертинской: "Она из тех женщин, на которых хочется смотреть, как на…
Специалисты рассказали, зачем туристы забирают сувениры из…
Трепанация черепа могла быть примитивным методом лечения древних…
Иосиф Пригожин поздравил Филиппа Киркорова и Zivert с победой в номинации "Дуэт…
Диетолог встревожена жесткой диетой Анастасии Волочковой и ее стремительным…
Юлия Высоцкая рассказала о своем участии в фильме Андрея Кончаловского…
Realme программно улучшила камеру смартфона…
«Не по своей воле»: актриса Наталья Бочкарева рассказала о причинах переезда ее…
Эксперты рассказали, как компенсировать нехватку солнца…
Рита Дакота привлекает внимание поклонников откровенными…
Анна Хилькевич пообещала в скором времени показать лицо младшей дочери…
Филипп Киркоров и Zivert победили в номинации "Дуэт года" по версии журнала…
Составлен список самых странных запросов постояльцев…
Уникальный ретро-суперкар Lamborghini Zagato Raptor выставят на…
Татьяна Буланова после развода с мужьями продолжала жить с ними в одной…
Ученые объяснили, почему молодежь всего мира начала терять интерес к…
Гоша Куценко планирует завершить актёрскую карьеру и заняться…
Илон Маск планирует излечить шизофрению и аутизм с помощью вживляемых в мозг…
Регина Тодоренко продемонстрировала фанатам танец…
Просмотреть все новости