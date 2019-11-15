Девид Бекхэм с детьми переехал от супруги

Семья Девида и Виктории Бекхэм считалась самой крепкой среди знаменитостей. Звездная пара, у которых четверо детей и совместный бизнес, разошлась. Такие слухи появились в СМИ.Как стало известно, Девид Бекхэм арендовал на вершине холма в Беверли-Хиллз шикарный особняк со стеклянными стенами и всевозможными удобствами. Там имеется шесть спален, десять уборных и бассейн, который имеет эффект горизонта. Такое жилье обходится футболисту в 25 000 долларов ежемесячно.В этом доме он проживает без супруги, но с детьми. Фанаты семьи очень заволновались, не разрушается ли счастье семьи, но, как оказалось, они оставили мать в Англии, чтобы она смогла максимально поработать и разобраться с делами без отвлечения на семейные проблемы.