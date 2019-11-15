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В Москве найдены мертвыми солистка группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать

В одной из столичных квартир сотрудники полиции нашли тела двух погибших женщин. Ими оказались бывшая солистка рок-группы под названием «Маневры» Надира Садыкова и ее мать. По данным «МК», тела погибших при пока неустановленных обстоятельствах женщин пролежали в закрытой квартире в Москве несколько месяцев.

Как сообщается в публикации издания, вечером минувшего четверга к сотрудникам столичных органов правопорядка решил обратиться брат матери артистки, который объяснил, что в последний раз связывался с сестрой и племянницей только весной этого года. Впоследствии никто из них с мужчиной не общался. Всю последнюю неделю мужчина постоянно пытался дозвониться до кого-нибудь из них, однако номера обеих родственниц оказались отключены. Тогда мужчина решил отправиться к ним самостоятельно, вот только дверь квартиры ему так никто и не открыл. Более того, соседи отметили, что в последний раз виделись Садыковой-старшей и ее дочерью еще в середине лета. По указанному адресу направили бригаду спасателей, которая в присутствии стражей порядка вскрыла дверь в квартиру, где и были найдены тела женщин.

Оба тела были обнаружены в ванне, по изменениям на них предварительно было сделано предположение о том, что в таком состоянии они пробыли не менее нескольких месяцев. О том, носит ли смерть обеих женщин криминальный характер, можно будет говорить лишь после проведения соответствующей экспертизы.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:39

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