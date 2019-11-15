В Москве найдены мертвыми солистка группы «Маневры» Надира Садыкова и ее мать





Как сообщается в публикации издания, вечером минувшего четверга к сотрудникам столичных органов правопорядка решил обратиться брат матери артистки, который объяснил, что в последний раз связывался с сестрой и племянницей только весной этого года. Впоследствии никто из них с мужчиной не общался. Всю последнюю неделю мужчина постоянно пытался дозвониться до кого-нибудь из них, однако номера обеих родственниц оказались отключены. Тогда мужчина решил отправиться к ним самостоятельно, вот только дверь квартиры ему так никто и не открыл. Более того, соседи отметили, что в последний раз виделись Садыковой-старшей и ее дочерью еще в середине лета. По указанному адресу направили бригаду спасателей, которая в присутствии стражей порядка вскрыла дверь в квартиру, где и были найдены тела женщин.Оба тела были обнаружены в ванне, по изменениям на них предварительно было сделано предположение о том, что в таком состоянии они пробыли не менее нескольких месяцев. О том, носит ли смерть обеих женщин криминальный характер, можно будет говорить лишь после проведения соответствующей экспертизы.