Джон Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке «Русалочки»





Он смог пройти 2 пробы, одна из последних была в Лондоне, где участвовал Роб Маршалл. Прежде было извещено, что собеседование о роли проводил Гарри Стайлс, но его не утвердили.Теперь все ознакомлены с актерским составом. Играть Русалочку поручили Холли Бэйли, для нее эта роль будет дебютом, Хавьеру Бардему перепал образ Тритона, ведьмой станет Мелисса Маккарти, а краба Себастьяна сыграет Давид Диггс. Снять планируют игровой ремейк известного мультипликационного фильма 1989 года.