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Джон Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке «Русалочки»

Студия Уолта Диснея работает над актерским составом игрового ремейка мультфильма «Русалочка». В постановке «Русалочки» образ принца Эрика воплотит киноартист Джон Хауэр-Кинг.

Он смог пройти 2 пробы, одна из последних была в Лондоне, где участвовал Роб Маршалл. Прежде было извещено, что собеседование о роли проводил Гарри Стайлс, но его не утвердили.

Теперь все ознакомлены с актерским составом. Играть Русалочку поручили Холли Бэйли, для нее эта роль будет дебютом, Хавьеру Бардему перепал образ Тритона, ведьмой станет Мелисса Маккарти, а краба Себастьяна сыграет Давид Диггс. Снять планируют игровой ремейк известного мультипликационного фильма 1989 года.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:54

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