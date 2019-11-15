Отец участницы «Дома-2» Анастасии Голд намерен познакомиться с Ильей Яббаровым





Отношениям Насти и Ильи пока не более месяца, но они уже собрались устроить знакомство с родителями. Так, например, папа девушки собрался приехать, чтобы поближе познакомиться с Ильей. Как отмечает сама Голд, ее отец очень сильно переживает за нее, особенно после последних эфиров, где Яббаров участвует то в одной стычке, то в другой.Анастасия Голд пыталась убедить своего папу на словах, что все нормально, но у нее не вышло. В итоге он все-таки решил навестить свою дочь.По словам Анастасии Голд, она надеется, что ее любимые мужчины смогут поговорить спокойно, без скандалов. Участница «Дома-2» пока пытается успокоить своего отца, находясь вдали от него.