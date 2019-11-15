Екатерина Варнава сделала пародию на Сергея Лазарева в костюме Папы Римского

Екатерина Варнава постоянно показывает фанатам смешные фотографии и видео. Сегодня артистка опубликовала на странице своего Instagram ролик, на кадрах которого она одета в белый костюм Папы Римского с большим золотым крестом на груди. В момент съёмки видео звезда "Comedy Woman" находится в костюмерной и медленно под музыку начала выходить из комнаты. По бокам ролика вставлены фотографии Сергея Лазарева в таком же костюме, только красного цвета. Свой пост Екатерина Варнава не стала комментировать.Подписчики оставили множество комплиментов артистке, особо отметив, что она умеет хорошо перевоплощаться в любого человека. Также фанаты оставили множество шутливых комментариев. Всего за несколько десятков минут видео звезды "Comedy Woman" просмотрели более 135 000 пользователей Сети.