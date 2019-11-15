Ольга Бузова трогательно обратилась к будущему мужу во время концерта в Москве





Вчера Ольга Бузова анонсировала свой концерт в Москве, попросив поклонников поддержать ее и прийти на мероприятие. Позже стало известно, что поддержать певицу пришел и известный блогер Давид Манукян. Он практически все выступление не сводил со звезды глаз и весело подпевал ее песни, хотя затем удалился.Неожиданно для всех Ольга Бузова трогательно обратилась со сцены к своему будущему мужу. Знаменитость сказала, что она знает: он смотрит ее шоу, а затем посмотрела на то место, где до этого стоял Манукян. Затем певица пообещала, что ее сердце принадлежит только возлюбленному и никому больше.Поклонники в Сети уже решили, что выбор знаменитой артистки пал именно на молодого блогера. Слухи об их романе стали ходить после совместных съемок в клипе на песню "Лайкер". Позже молодые якобы обручились в Риме, где вместе провели отпуск, Ольга Бузова показала в Stories в Instagram кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, позже она заверила поклонников, что о замужестве кумира они узнают первыми.