Ольга Бузова трогательно обратилась к будущему мужу во время концерта в Москве
Телеведущая и певица Ольга Бузова во время концерта в Москве, который прошел в одном из залов 14 ноября, трогательно обратилась к своему будущему мужу, чем сильно удивила своих поклонников. Многие решили, что избранником звезды стал блогер Давид Манукян.
Вчера Ольга Бузова анонсировала свой концерт в Москве, попросив поклонников поддержать ее и прийти на мероприятие. Позже стало известно, что поддержать певицу пришел и известный блогер Давид Манукян. Он практически все выступление не сводил со звезды глаз и весело подпевал ее песни, хотя затем удалился.
Неожиданно для всех Ольга Бузова трогательно обратилась со сцены к своему будущему мужу. Знаменитость сказала, что она знает: он смотрит ее шоу, а затем посмотрела на то место, где до этого стоял Манукян. Затем певица пообещала, что ее сердце принадлежит только возлюбленному и никому больше.
Поклонники в Сети уже решили, что выбор знаменитой артистки пал именно на молодого блогера. Слухи об их романе стали ходить после совместных съемок в клипе на песню "Лайкер". Позже молодые якобы обручились в Риме, где вместе провели отпуск, Ольга Бузова показала в Stories в Instagram кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, позже она заверила поклонников, что о замужестве кумира они узнают первыми.
Вчера Ольга Бузова анонсировала свой концерт в Москве, попросив поклонников поддержать ее и прийти на мероприятие. Позже стало известно, что поддержать певицу пришел и известный блогер Давид Манукян. Он практически все выступление не сводил со звезды глаз и весело подпевал ее песни, хотя затем удалился.
Неожиданно для всех Ольга Бузова трогательно обратилась со сцены к своему будущему мужу. Знаменитость сказала, что она знает: он смотрит ее шоу, а затем посмотрела на то место, где до этого стоял Манукян. Затем певица пообещала, что ее сердце принадлежит только возлюбленному и никому больше.
Поклонники в Сети уже решили, что выбор знаменитой артистки пал именно на молодого блогера. Слухи об их романе стали ходить после совместных съемок в клипе на песню "Лайкер". Позже молодые якобы обручились в Риме, где вместе провели отпуск, Ольга Бузова показала в Stories в Instagram кольцо с бриллиантом на безымянном пальце, позже она заверила поклонников, что о замужестве кумира они узнают первыми.