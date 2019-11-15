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Автодилеры предупредили о росте цен из-за индексации утилизационного сбора

Минпромторг уже несколько лет по тем или иным причинам откладывает повышение барьера на импорт автомобилей через индексацию утилизационного сбора. Однако уже в январе 2020 года размер этих платежей будет увеличен, в связи с чем дилеры прогнозируют рост цен.
Автодилеры предупредили о росте цен из-за индексации утилизационного сбора

Автодилеры в России ожидают очередного витка роста цен, несмотря на продолжающееся падения рынка. По словам экспертов, в ближайшем будущем следует ожидать увеличения стоимости автомобилей в среднем на 40-60 тысяч рублей. А вот автомобили, представленные в премиальном сегменте, могут прибавить в цене до 300 000 рублей. Что же касается автомобилей среднего класса, то в их случае ценники вырастут примерно на 5-6%. Помимо утилизационного сбора, рост цен на автомобили на уровне 2-3% может быть спровоцирован отказом от компенсации пошлин на ввоз различных комплектующих. В результате новые автомобили на российском рынке, по мнению специалистов, может достичь отметки в 7-9%. Не исключено, что уже в следующем году российские потребители не смогут рассчитывать на большой выбор моделей, которые продаются с дисконтом.

Кроме того, как утверждают рыночные эксперты, об актуальности индексации сбора можно говорить с разной точки зрения. Свои аргументы в пользу этого решения непременно найдутся и в правительстве. Как бы там ни было, но индексация утилизационного сбора негативно отразится прежде всего на мерах, направленных на оздоровление отечественного авторынка.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:26

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