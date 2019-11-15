Андрей Загорский заявил о готовности продвигать дочь музыканта Евгения Осина
Андрей Загорский, продюсер кинокартины о Юлии Началовой, сообщил, что готов продвигать Агнию, дочь скончавшегося музыканта Евгения Осина. Об этом он сообщил накануне годовщины смерти вокалиста.
17 ноября 2018 года Евгений Осин умер, и все права на творчество музыканта оказались у его 17-летней наследницы Агнии. Работу с молодой вокалисткой уже попытался начать Андрей Разин, но процесс затянулся.
Андрей Загорский хочет начать работу с Агнией и считает ее талантливым человеком, ведь она сама может писать стихи и песни. Свое предложение он пока еще не озвучил, но уже готов с ней заниматься.
17 ноября 2018 года Евгений Осин умер, и все права на творчество музыканта оказались у его 17-летней наследницы Агнии. Работу с молодой вокалисткой уже попытался начать Андрей Разин, но процесс затянулся.
Андрей Загорский хочет начать работу с Агнией и считает ее талантливым человеком, ведь она сама может писать стихи и песни. Свое предложение он пока еще не озвучил, но уже готов с ней заниматься.