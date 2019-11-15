В Госдуме предложили вместо ограничения скорости увеличить стоимость шипованной резины





Ранее представители «Автодора» сообщили, что максимальное количество ущерба дорожное полотно получает в зимний период, и особенно в холодное время года страдают те участки дороги, на которых позволяется развивать скорость более 70 км/ч. В связи с подобным положением дел, государственная компания обратилась с соответствующим запросом установить для центральных территорий России скоростной лимит в промежутке от 70 до 80 км/ч. Кроме того, в прошении была отмечена и необходимость сократить период эксплуатации шипованной резины с существующего сейчас показателя в 273 дня, до 188.В Госдуме же предложили свой способ компенсировать вред, наносимый дорожному полотну в зимнее время года. Инициатором альтернативы тому, что запросил «Автодор», выступил политик Александр Васильев, который предложил вместо лимитирования скоростного режима, увеличить стоимость шипованной резины. Таким образом, по мнению общественного деятеля, водители смогут избежать дополнительных штрафов за превышение скорости, а увеличившаяся за счет акциза цена на шины поможет компенсировать вред, наносимый ими дорожному покрытию.