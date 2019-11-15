Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова назвала свою песню "Мало половин" хитом, который войдет в историю шоу-бизнеса





Выступление Ольги Бузовой в "Известия HALL" было полным сюрпризов. Сначала певица со всей ответственностью сказала, что собирается принять участие в конкурсе "Евровидение". Однако одним подобным заявлением она так и не смогла обойтись. После Бузова подчеркнула, что хотела бы войти в историю российского шоу-бизнеса, и со временем так и будет. Ольга отметила, что такой песне будет "Мало половин".Помимо этого, Ольга Бузова подчеркнула, что данная композиция имеет большое значение и лично для нее. Стоит отметить, что этот хит присутствующие в зале пели вместе с ней.