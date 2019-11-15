Станислав Садальский об Анастасии Вертинской: "Она из тех женщин, на которых хочется смотреть, как на картину"

Станислав Садальский ежедневно публикует фотографии известных людей. Он рассказывает фанатам об их судьбе и совместной с ними работе. Сегодня артист показал черно-белые снимки Анастасии Вертинской. На первом кадре актриса запечатлена крупным планом. Втрое фото сделано на железнодорожном вокзале, на нем видно Станислава Садальского и Анастасию Вертинскую. В комментарии к посту в Instagram он написал:Знаменитость отметил, что считает ее той женщиной, на которую хочется смотреть, как на картину. Также Станислав Садальский рассказал, что во время их совместной работы в Современнике Анастасии Вертинской приходилось прятаться от своих поклонников, но те всегда ее узнавали и просили оставить автограф.