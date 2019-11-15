Станислав Садальский об Анастасии Вертинской: "Она из тех женщин, на которых хочется смотреть, как на картину"
На странице своего Instagram Станислав Садальский опубликовал черно-белые фотографии Анастасии Вертинской. В комментарии артист отметил, что она из тех женщин, на которых хочется смотреть и смотреть, как на картину.
Станислав Садальский ежедневно публикует фотографии известных людей. Он рассказывает фанатам об их судьбе и совместной с ними работе. Сегодня артист показал черно-белые снимки Анастасии Вертинской. На первом кадре актриса запечатлена крупным планом. Втрое фото сделано на железнодорожном вокзале, на нем видно Станислава Садальского и Анастасию Вертинскую. В комментарии к посту в Instagram он написал: "Дочь великого шансонье, одна из самых загадочных, талантливых и стильных актрис нашего времени, по степени популярности не уступает своему знаменитому отцу".
Знаменитость отметил, что считает ее той женщиной, на которую хочется смотреть, как на картину. Также Станислав Садальский рассказал, что во время их совместной работы в Современнике Анастасии Вертинской приходилось прятаться от своих поклонников, но те всегда ее узнавали и просили оставить автограф.
Станислав Садальский ежедневно публикует фотографии известных людей. Он рассказывает фанатам об их судьбе и совместной с ними работе. Сегодня артист показал черно-белые снимки Анастасии Вертинской. На первом кадре актриса запечатлена крупным планом. Втрое фото сделано на железнодорожном вокзале, на нем видно Станислава Садальского и Анастасию Вертинскую. В комментарии к посту в Instagram он написал: "Дочь великого шансонье, одна из самых загадочных, талантливых и стильных актрис нашего времени, по степени популярности не уступает своему знаменитому отцу".
Знаменитость отметил, что считает ее той женщиной, на которую хочется смотреть, как на картину. Также Станислав Садальский рассказал, что во время их совместной работы в Современнике Анастасии Вертинской приходилось прятаться от своих поклонников, но те всегда ее узнавали и просили оставить автограф.