Эксперты: Глобальное потепление пробудило вирус-убийцу





При изменении климата меняется и скорость таяния ледников, а следствием этого является появление новых смертельных эпидемий и вирусов. Одним из таких стал вирус «тюленевая чумка», погубившая больше 20 000 животных в Тихом океане возле Аляски.Переместился вирус из Сибири, и раньше от него умирали представители Атлантического океана. Причиной заражения ученые считают глобальное потепление. Первый раз болезнь зафиксировали в конце 80-х годов прошлого века, умирали котики и морские львы озера Байкал. Основными признаками вируса считается затруднение дыхания, лихорадка и поражение центральной нервной системы. Вторая часть эпидемии началась в 2002 году в Северном море, а в 2004-м начали гибнуть животные возле Аляски. Болезнь животных тесно связана с потеплением, ведь они должны находиться в привычной для них среде обитания.Трейси Голдштейн, биолог, заявила, что вирус среди морских котиков передается через прямой контакт. Арктический лед ограждал одну экосистему от другой, а теперь разные животные контактируют друг с другом, передавая новые инфекции. Ученые считают, что вирус может принести вред и людям. Для предотвращения заболевания необходимо уменьшить выбросы углерода и дать время животным на адаптацию.