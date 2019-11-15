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Эксперты: Глобальное потепление пробудило вирус-убийцу

Эксперты считают, что глобальное потепление пробудило вирус-убийцу, из-за которого уже погибло 20 000 животных. Биологи считают, что вирус может принести вред и людям.

При изменении климата меняется и скорость таяния ледников, а следствием этого является появление новых смертельных эпидемий и вирусов. Одним из таких стал вирус «тюленевая чумка», погубившая больше 20 000 животных в Тихом океане возле Аляски.

Переместился вирус из Сибири, и раньше от него умирали представители Атлантического океана. Причиной заражения ученые считают глобальное потепление. Первый раз болезнь зафиксировали в конце 80-х годов прошлого века, умирали котики и морские львы озера Байкал. Основными признаками вируса считается затруднение дыхания, лихорадка и поражение центральной нервной системы. Вторая часть эпидемии началась в 2002 году в Северном море, а в 2004-м начали гибнуть животные возле Аляски. Болезнь животных тесно связана с потеплением, ведь они должны находиться в привычной для них среде обитания.

Трейси Голдштейн, биолог, заявила, что вирус среди морских котиков передается через прямой контакт. Арктический лед ограждал одну экосистему от другой, а теперь разные животные контактируют друг с другом, передавая новые инфекции. Ученые считают, что вирус может принести вред и людям. Для предотвращения заболевания необходимо уменьшить выбросы углерода и дать время животным на адаптацию.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 15:07

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