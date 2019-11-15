Нейробиолог Лоренс Кац разработал упражнения для развития памяти и креативности





Если выполнять специальную гимнастику, разработанную Лоренсом Кац, мозг начнёт активизироваться, улучшится рост его клеток, и это станет защитой от раннего старения, заявил автор методики. Одно из упражнений – использовать для рисования или чистки зубов ту руку, которая не доминирует: то есть правши задействуют левую руку, а левши – правую. Подобная манипуляция может проделываться во время еды – вместо вилки стоит попробовать брать пищу палочками. Другое упражнение по «фитнесу мозга» от американского нейробиолога – во время душа или, к примеру, сортировки одежды в шкафу закрывать глаза, для того чтобы в центральном отделе нервной системы формировались новые нейронные пути. Также рекомендуется смотреть на вещи в ином ракурсе – например, повесить «вверх ногами» настенный календарь или подобным образом носить на руке часы. По словам эксперта, такие «странности» отлично стимулируют мозг.Добираясь к месту работы, Лоренс Кац рекомендует почаще менять маршрут. Также он советует одновременно задействовать несколько органов чувств при выборе продуктов питания: вдохнуть их аромат, попробовать на вкус, хорошо рассмотреть, прикоснуться. Неплохим «активизатором» мозга и «стимулятором» памяти является следующий приём: идентифицирование блюда либо специи исключительно по запаху.Ещё одно упражнение из методики по развитию памяти и креативности подразумевает просмотр кинолент без звука, создание для их персонажей собственных диалогов и озвучивание их.Нейробиолог рекомендует каждое утро просыпаться с разными ароматами, поменяв, к примеру, привычный запах кофе на цветочный или фруктовый. Всё это должно осуществляться на фоне приятной музыки, которая будет стимулировать мозг посредством активизации органов слуха.