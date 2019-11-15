Нейробиолог Лоренс Кац разработал упражнения для развития памяти и креативности
Американский нейробиолог Лоренс Кац заявил, что человеческий мозг, несмотря на уникальную способность к постоянному самообновлению и продуцированию новых нейронов, нуждается в регулярных тренировках не менее, чем тело. Специалист описал несколько разработанных им эффективных упражнений для развития креативности и памяти.
Если выполнять специальную гимнастику, разработанную Лоренсом Кац, мозг начнёт активизироваться, улучшится рост его клеток, и это станет защитой от раннего старения, заявил автор методики. Одно из упражнений – использовать для рисования или чистки зубов ту руку, которая не доминирует: то есть правши задействуют левую руку, а левши – правую. Подобная манипуляция может проделываться во время еды – вместо вилки стоит попробовать брать пищу палочками. Другое упражнение по «фитнесу мозга» от американского нейробиолога – во время душа или, к примеру, сортировки одежды в шкафу закрывать глаза, для того чтобы в центральном отделе нервной системы формировались новые нейронные пути. Также рекомендуется смотреть на вещи в ином ракурсе – например, повесить «вверх ногами» настенный календарь или подобным образом носить на руке часы. По словам эксперта, такие «странности» отлично стимулируют мозг.
Добираясь к месту работы, Лоренс Кац рекомендует почаще менять маршрут. Также он советует одновременно задействовать несколько органов чувств при выборе продуктов питания: вдохнуть их аромат, попробовать на вкус, хорошо рассмотреть, прикоснуться. Неплохим «активизатором» мозга и «стимулятором» памяти является следующий приём: идентифицирование блюда либо специи исключительно по запаху.
Ещё одно упражнение из методики по развитию памяти и креативности подразумевает просмотр кинолент без звука, создание для их персонажей собственных диалогов и озвучивание их.
Нейробиолог рекомендует каждое утро просыпаться с разными ароматами, поменяв, к примеру, привычный запах кофе на цветочный или фруктовый. Всё это должно осуществляться на фоне приятной музыки, которая будет стимулировать мозг посредством активизации органов слуха.
Если выполнять специальную гимнастику, разработанную Лоренсом Кац, мозг начнёт активизироваться, улучшится рост его клеток, и это станет защитой от раннего старения, заявил автор методики. Одно из упражнений – использовать для рисования или чистки зубов ту руку, которая не доминирует: то есть правши задействуют левую руку, а левши – правую. Подобная манипуляция может проделываться во время еды – вместо вилки стоит попробовать брать пищу палочками. Другое упражнение по «фитнесу мозга» от американского нейробиолога – во время душа или, к примеру, сортировки одежды в шкафу закрывать глаза, для того чтобы в центральном отделе нервной системы формировались новые нейронные пути. Также рекомендуется смотреть на вещи в ином ракурсе – например, повесить «вверх ногами» настенный календарь или подобным образом носить на руке часы. По словам эксперта, такие «странности» отлично стимулируют мозг.
Добираясь к месту работы, Лоренс Кац рекомендует почаще менять маршрут. Также он советует одновременно задействовать несколько органов чувств при выборе продуктов питания: вдохнуть их аромат, попробовать на вкус, хорошо рассмотреть, прикоснуться. Неплохим «активизатором» мозга и «стимулятором» памяти является следующий приём: идентифицирование блюда либо специи исключительно по запаху.
Ещё одно упражнение из методики по развитию памяти и креативности подразумевает просмотр кинолент без звука, создание для их персонажей собственных диалогов и озвучивание их.
Нейробиолог рекомендует каждое утро просыпаться с разными ароматами, поменяв, к примеру, привычный запах кофе на цветочный или фруктовый. Всё это должно осуществляться на фоне приятной музыки, которая будет стимулировать мозг посредством активизации органов слуха.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:53