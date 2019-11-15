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Иосиф Пригожин поздравил Филиппа Киркорова и Zivert с победой в номинации "Дуэт года"

В социальной сети Instagram Иосиф Пригожин поздравил Филиппа Киркорова и Zivert с победой в номинации "Дуэт года" по версии журнала Ok. Также продюсер опубликовал фотографию с этого мероприятия.
Иосиф Пригожин поздравил Филиппа Киркорова и Zivert с победой в номинации "Дуэт года"

Иосиф Пригожин редко делает публикации в социальных сетях. Но сегодня продюсер решил поделиться с подписчиками в своем Instagram новой фотографией. На снимке он запечатлел со своей возлюбленной певицей Валерией, диджеем Екатериной Гусевой и Филиппом Киркоровым. Знаменитости сидят за столом на мероприятии, посвященном премии журнала Ok. В комментарии Иосиф Пригожин отметил, что провел хороший вечер с участием достойнейших людей в мире кино, музыки и театра. Также продюсер написал: "Мои поздравления! В номинации "Дуэт года" победили Филипп Киркоров и Zivert".

В конце своего поста возлюбленный певицы Валерии поздравил всех лауреатов премии Ok. Подписчики Иосифа Пригожина присоединились к его словам. Многие написали, что дуэт Филиппа Киркорова и Zivert достоин такой награды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:08

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