Realme программно улучшила камеру смартфона XT





Сообщается, что в пакете обновления для Realme XT содержится не только исправление безопасности, но и ночной режим фотосъемки для селфи-камеры устройства. Более того, в пакет программного обновления вошли оптимизация качества при съемке видео на широкоугольный объектив камеры, при котором ранее наблюдались сбои. Так, многие пользователи данной модели смартфона жаловались, что испытывают некоторые сложности при переключении камеры в режим Ultra 64 Мп.Стоит напомнить, что смартфон Realme XT, кроме 64-мегапиксельной камеры, получил также 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей и работает под управлением SoC Snapdragon 712. Питание устройства обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0.